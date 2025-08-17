提供5帳戶金融卡給詐團 女子「也是受害者」獲判無罪

女子提供5帳戶金融卡給給詐團，獲判無罪。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/08/17 09:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕謝姓女子提供名下5個帳戶金融卡給詐騙集團，13名被害人受騙，詐團並利用謝女帳戶洗錢，謝女因此被依違反洗錢防制法 起訴，但苗栗地院法官近期審理後，認為謝女因受騙才提供帳戶給詐騙集團，情節與13名被害人中3人相似，故判處謝女無罪。

謝女稱，於社群軟體Instagram（簡稱IG）收到 詐騙集團成員訊息，稱謝女在購買商品即可抽獎，謝女先匯款1萬2000元後又匯出2萬元「核實金」給詐騙集團，並將名下5個帳戶放苗栗火車站置物櫃，提供給詐騙集團成員。

請繼續往下閱讀...

後來因其他人受該詐團中獎通知 、出售演唱會門票 、協助貸款等手法受騙，並將受騙金額匯到謝女名下帳戶，謝女故被起訴。

謝女辯護人主張，謝女交付5個帳戶金融卡前即先匯款1萬2000、2萬元給詐騙集團，且5個帳戶共60萬元全部身家讓詐騙集團領走，不符生活經驗，謝女同樣為受害者。

法官認為，謝女因受騙而提供此案5個帳戶金融卡 ，判處無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法