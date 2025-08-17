為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「猜猜我是誰」老梗還再騙 他差點被「假姪女」騙走90萬

    警方到場向高男勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/17 09:46

    〔記者王冠仁／台北報導〕60歲高姓男子遇到詐騙集團的「猜猜我是誰」詐騙陷阱，詐團謊稱是他的姪女，因為有急用要跟他借90萬元。他信以為真，跑到銀行要匯款，但行員發現異狀報警，員警到場後發現他遇上詐騙陷阱，提醒他向「正牌」姪女查證，他這才發現自己上當。

    北市警中正一分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的話術，同時也再次呼籲民眾，假冒親友詐騙是常見詐騙手法，尤其針對高齡長者行騙更為猖獗，警方將持續透過金融機構加強宣導與攔阻，也提醒民眾遇到類似情況，應保持冷靜多方查證，必要時可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢。

    警方調查，高姓男子某次接到詐騙集團亂槍打鳥的行騙電話，對方在電話中謊稱是他的姪女；他雖然真的有一位姪女，但久沒聯絡，在電話中一時也分辨不出對方真實身分，就信以為真把對方當成是他的姪女。隨後對方就編理由，謊稱近來手頭緊，需要資金周轉，要他匯款90萬元到指定帳戶救急，還騙說下禮拜就還。

    高不察，不久後跑到住家附近的台灣銀行城中分行要辦理臨櫃匯款90萬元，行員詢問他匯款用途，他起先還依「姪女」所交代，謊稱是要還款，沒說出真實用途；但行員詢問相關還款細節，他講不出來，行員通報警方。

    轄區忠孝東路派出所警員李世文、簡仲寬獲報到場，員警詢問來龍去脈以後，發現他落入詐騙集團典型的猜猜我是誰老梗詐騙。員警現場逐步解釋詐騙手法與話術，提醒他打電話給姪女求證，他這才打給「正牌貨」，姪女在電話中說「我從沒說過要借錢啊！」他這才發現自己受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

