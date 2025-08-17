山難2死！70歲陳翁帶8歲童攀「南三段」 其實是近300岳資深嚮導

70歲的陳姓老翁，帶著年僅8歲的孫子及63歲女山友攀登「南三段」，因失溫釀成2死的不幸山難事件，直升機將遺體吊掛下山。（南投縣消防局提供）

2025/08/17 09:34

首次上稿 08:51

更新時間 09:34

〔記者張協昇／南投報導〕桃園市70歲陳姓男子帶著年僅8歲的孫子及63歲女山友預計花10天攀登「南三段」，因遇上楊柳颱風阻礙行程，加上營帳疑遭強風暴雨侵襲損壞滲水失溫，釀成2死不幸山難，獨留男童打電話求援獲救；不少網友質疑此為山友口中的終極登山路線，為何帶著8歲童挑戰？也有網友指出，陳翁是即將完成300岳的高山嚮導、女山友也是200岳山友，就連8歲男童也有60岳以上登山經驗，推測主因是天氣造成意外！

台灣山岳界「南三段」登山路線又稱為丹大東郡橫斷路線，全程約100多公里，是攀登高山天數最多、路程最遙遠路線，且因行程艱困，是山友口中的終極登山路線，許多山友都不敢貿然嘗試。因此陳姓老翁帶著年僅8歲的孫子攀登發生憾事，也引發爭議。

有網友在臉書「登山通報站」質疑8月8日已公布有颱風且路徑圖已出來了，為何還要上山？也有網友認為，2位成年山友分別為70及63歲，體能恢復沒能評估，不要說遇到颱風，沒有天氣狀況，自背重裝也是大考驗，8歲小孩撿到一條命，可說是一次教育，願死者安息。

惟有網友反駁認為「又是一堆嘴炮」，颱風生成速度快，且「南三段」又是多天數的行程，根本很難預測，「除非你會『觀落陰』」；另有網友說，相信誰也不願意這種事發生，也相信阿公到最後一刻都還是用生命在保護著小孫子，每個鼻酸的故事都讓我們從中學習，也都讓我們變得更加謹慎。

陳姓老翁帶著年僅8歲的孫子攀登「南三段」釀2死，引發網友討論。（截取自 臉書「登山通報站」）

