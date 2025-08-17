人妻與小王摩鐵激戰7次 綠帽夫氣炸提告獲判賠40萬

台中人妻出軌小王，且前往汽車旅館發生7次性行為，人夫得知氣炸提告，台中地院判賠40萬元。圖為台中地院法庭外走廊。（記者陳建志攝）

2025/08/17 09:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人妻與丈夫結婚28年，卻在2023年和小王「阿雄」（化名）發生婚外情，且前往南投縣、台中市多家汽車旅館發生性行為，直到去年10月才被查覺有異的人夫在台中大里的汽車旅館「堵到」，人妻坦承兩人出軌發生至少7次性行為，綠雲罩頂的人夫氣炸提告求償80萬元，不過台中地院法官判阿雄須賠償人夫40萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，這名人妻與丈夫1995年結婚，阿雄（化名）在2020年認識人妻就知道她已婚，卻持續和她一起出遊賞花、傳送親暱對話，並於2023年間至2024年10月17日，兩人征戰南投、台中多家汽車旅館，至少發生7次性行為，並在大里汽車旅館被丈夫抓姦在床，丈夫不甘綠雲罩頂提告損害賠償，要求阿雄賠償80萬元。

阿雄一開始出庭時辯稱，「我沒約人妻，也沒有找她」，強調看通話紀錄就知道都是人妻找他，其餘將再具狀說明，不過後來並未具狀，也沒有再出庭。

人妻出庭時表示，2020年認識阿雄時就告知自己已經結婚，坦承去年10月17日在大里某汽車旅館被丈夫抓姦的那次，是搭阿雄的車子過去，兩人並在裡面發生性行為，並將前往南投、大里多家汽車旅館姦宿，一一寫在紙上跟丈夫坦白出軌。

法官審酌阿雄是成年人，應具成熟思慮及判斷是非對錯的能力，卻仍和人妻發生婚外情，侵害人夫的配偶權益，破壞其婚姻生活圓滿，並造成精神上痛苦，認人夫請求阿雄賠償的精神慰撫金應以40萬元為適當，可上訴。

