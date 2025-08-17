漂亮香港女網友邀投資 台灣痴男淪洗錢犯嘆「春夢一場」

陳男宣稱自己是陷入「愛情漩渦」，「香港戀情、春夢一場」，法官仍判刑4月，圖為警方抓詐欺犯場景，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/17 08:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子去年3月間，把銀行提款卡寄給網友，導致2名被害人損失15萬元，一審依幫助洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元，他上訴宣稱，在網路認識漂亮的香港女網友「陳芷晴」，邀他一起在台灣投資醫美，還要匯款70萬元港幣給他，自己陷入「愛情漩渦」，陳男還拿出「香港戀情、春夢一場」的報導文章，來形容自己的受騙過程與心境，二審仍認為整個過程完全違反常理，駁回陳男上訴。

判決書指出，陳男宣稱自己去年在網路上，認識貌美香港女網友「陳芷晴」，女方宣稱想到台灣投資經營醫美，要先匯70萬元港幣給陳男（實際未匯款），未來當投資資金，但陳男銀行帳戶沒有開通外匯功能，「陳芷晴」透過網路，介紹陳男認識專員「張瑞鵬」後，陳男把名下2個銀行帳戶的提款卡與密碼寄給對方，半個月後驚覺帳戶有不明金額進出，陳男主動到東山派出所報案。

警方發現陳男帳戶有2名被害人匯入共15萬元，錢很快被提領一空，台中地院一審依幫助犯洗錢罪判處陳男4月徒刑，併科罰金2萬元，陳男上訴二審，他宣稱自己陷入女網友「陳芷晴」的「愛情漩渦」，他還拿出標題為「香港戀情、春夢一場」的報導文章（報導中的男主角，受騙過程及心情，與陳男相似），來形容自己處境，他強調自己是陷入感情陷阱而執迷不悟。

不過，高等法院台中分院二審卻認為，陳男是成年人，有相當社會經歷，亦有工作經驗，也從未見過「陳芷晴」，何以素未謀面之人，會邀約參與醫美投資，還要匯入70萬元港幣？這些過程都違反常情，陳男辯解無可採信，駁回上訴，可上訴三審。

