上AI理財課報飆股「穩賺不賠」？ 上班族砸80萬好友「一句話」救了他

施男（右）被逮捕時，還詢問警方，「代收款有罪嗎，會很重嘛」？（民眾提供）

2025/08/16 23:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕詐騙集團手法再升級！彰化一名李姓上班族想投資股票，近日上完6堂線上理財課程後，深信AI分析能精準掌握「穩賺不賠」飆股，準備投資80萬元，他還「好康道相報」給好友，不料反被潑冷水「你被詐了！」之後他跑到北斗派出所詢問，經警方協助設局，果然當場逮捕前來取款的車手，揭穿這場投資騙局。

20多歲的李男平時有投資股票習慣，日前在臉書看到標榜「高獲利抽佣」廣告，點入連結後被自稱理財專員的女子邀請加入「數雲AI系統管家」Line群組。對方提供6堂免費課程，內容包含股票分析、飆股挑選等，李男自認獲益良多，決定加碼80萬元投資，還興奮邀好友跟進，卻遭提醒「網路投資強調穩賺不賠，絕對是詐騙！」

本月7日李男半信半疑至北斗派出所詢問，員警一聽立即斷定是典型「假投資真詐財」手法。為求證，警方讓李男佯裝配合，進行面交現金。雙方約定交付80萬元，當天警方當場逮捕40多歲施姓車手，查扣偽造工作證、收據及贓款等證物。

施男被逮後慌張問：「代收款有罪嗎？刑責會很重嗎？」警方駁斥：「問檢察官就知道了」。全案訊後依詐欺、洗錢防制法送辦。

北斗警分局長楊志源呼籲，網路上打著高報酬、低風險旗號的投資廣告，多是詐騙陷阱，投資前應先撥165防詐專線或到派出所詢問，別讓辛苦存款付諸流水。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

