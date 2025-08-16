為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    上AI理財課報飆股「穩賺不賠」？ 上班族砸80萬好友「一句話」救了他

    施男（右）被逮捕時，還詢問警方，「代收款有罪嗎，會很重嘛」？（民眾提供）

    施男（右）被逮捕時，還詢問警方，「代收款有罪嗎，會很重嘛」？（民眾提供）

    2025/08/16 23:49

    〔記者陳冠備／彰化報導〕詐騙集團手法再升級！彰化一名李姓上班族想投資股票，近日上完6堂線上理財課程後，深信AI分析能精準掌握「穩賺不賠」飆股，準備投資80萬元，他還「好康道相報」給好友，不料反被潑冷水「你被詐了！」之後他跑到北斗派出所詢問，經警方協助設局，果然當場逮捕前來取款的車手，揭穿這場投資騙局。

    20多歲的李男平時有投資股票習慣，日前在臉書看到標榜「高獲利抽佣」廣告，點入連結後被自稱理財專員的女子邀請加入「數雲AI系統管家」Line群組。對方提供6堂免費課程，內容包含股票分析、飆股挑選等，李男自認獲益良多，決定加碼80萬元投資，還興奮邀好友跟進，卻遭提醒「網路投資強調穩賺不賠，絕對是詐騙！」

    本月7日李男半信半疑至北斗派出所詢問，員警一聽立即斷定是典型「假投資真詐財」手法。為求證，警方讓李男佯裝配合，進行面交現金。雙方約定交付80萬元，當天警方當場逮捕40多歲施姓車手，查扣偽造工作證、收據及贓款等證物。

    施男被逮後慌張問：「代收款有罪嗎？刑責會很重嗎？」警方駁斥：「問檢察官就知道了」。全案訊後依詐欺、洗錢防制法送辦。

    北斗警分局長楊志源呼籲，網路上打著高報酬、低風險旗號的投資廣告，多是詐騙陷阱，投資前應先撥165防詐專線或到派出所詢問，別讓辛苦存款付諸流水。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播