再接再厲！8/16 今彩539頭獎摃龜

今晚（8月16日）開獎的第114000199期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/08/16 22:05

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月16日）開獎的第114000199期今彩539頭獎摃龜。

第114000199期今彩539中獎號碼為「15、18、22、24、31」，頭獎摃龜；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6167注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1748注中獎，每注可得50元。

第114000199期39樂合彩中獎號碼為「15、18、22、24、31」，四合頭獎共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共264注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1022注中獎，每注可得1125元。

第114000199期3星彩中獎號碼為「806」，壹獎共99注中獎，每注可得5000元。

第114000199期4星彩中獎號碼為「8843」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

