嘉縣民和國中棒球隊移地訓練車禍 南市府關懷慰問8傷者

2025/08/16 22:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊15日下午從高雄結束移地訓練返家途中，不幸在國道3號北上官田路段追撞工程緩撞車，造成教練與學生共8人重傷送醫，其中多人因傷勢嚴重需要手術及入住加護病房觀察，令家屬與球界相當憂心。

台南市長黃偉哲今（16）日指示體育局長陳良乾前往柳營、佳里、永康奇美及成大醫院探視，代表市府表達關心，並慰問教練、選手及家屬。他強調，台南同樣是棒球重鎮，正在籌備明（17）日登場的「2025年第12屆亞洲盃青少棒錦標賽」，得知兄弟縣市青少棒球員因車禍受傷，心情格外沉重，也已要求醫療團隊全力救治。

市府並在永康奇美醫院公共事務室協助下，分別向各醫療團隊了解傷者情況與治療進度，並致贈慰問禮品。民和國中教練群與家長亦表達感激。

黃偉哲表示，市府將全力配合相關單位處理後續事宜，同時呼籲各級學校在安排球隊訓練或比賽時，應聘用專業司機及遊覽車接送，避免教練疲勞駕駛提升行車風險，對於比賽或訓練，南市學校應妥善規劃與安排，讓教練及選手獲得充分休息。

體育局長陳良乾也說，自己過去同樣是選手與教練，更能體會球隊辛勞，看到優秀選手和教練如今躺在加護病房相當不捨。他再次強調，台南市各級運動團隊將嚴格要求「教練不得兼任駕駛」，務必以專業司機接送，避免憾事重演。他並代市長轉達祝福，盼教練與球員能儘快康復、早日回到熟悉的球場。

