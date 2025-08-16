為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉縣民和國中棒球隊移地訓練車禍 南市府關懷慰問8傷者

    南市體育局長陳良乾代表市府致贈球員家屬慰問品。（台南市府體育局提供）

    南市體育局長陳良乾代表市府致贈球員家屬慰問品。（台南市府體育局提供）

    2025/08/16 22:03

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊15日下午從高雄結束移地訓練返家途中，不幸在國道3號北上官田路段追撞工程緩撞車，造成教練與學生共8人重傷送醫，其中多人因傷勢嚴重需要手術及入住加護病房觀察，令家屬與球界相當憂心。

    台南市長黃偉哲今（16）日指示體育局長陳良乾前往柳營、佳里、永康奇美及成大醫院探視，代表市府表達關心，並慰問教練、選手及家屬。他強調，台南同樣是棒球重鎮，正在籌備明（17）日登場的「2025年第12屆亞洲盃青少棒錦標賽」，得知兄弟縣市青少棒球員因車禍受傷，心情格外沉重，也已要求醫療團隊全力救治。

    市府並在永康奇美醫院公共事務室協助下，分別向各醫療團隊了解傷者情況與治療進度，並致贈慰問禮品。民和國中教練群與家長亦表達感激。

    黃偉哲表示，市府將全力配合相關單位處理後續事宜，同時呼籲各級學校在安排球隊訓練或比賽時，應聘用專業司機及遊覽車接送，避免教練疲勞駕駛提升行車風險，對於比賽或訓練，南市學校應妥善規劃與安排，讓教練及選手獲得充分休息。

    體育局長陳良乾也說，自己過去同樣是選手與教練，更能體會球隊辛勞，看到優秀選手和教練如今躺在加護病房相當不捨。他再次強調，台南市各級運動團隊將嚴格要求「教練不得兼任駕駛」，務必以專業司機接送，避免憾事重演。他並代市長轉達祝福，盼教練與球員能儘快康復、早日回到熟悉的球場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播