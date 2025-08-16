為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    憾!女子駕車北宜墜谷逃死劫 3天後農舍火警不治

    女屋主3天前駕車北宜墜谷獲救，見丈夫趕抵，瞬間癱軟在其懷裡。（民眾提供）

    女屋主3天前駕車北宜墜谷獲救，見丈夫趕抵，瞬間癱軟在其懷裡。（民眾提供）

    2025/08/16 21:38

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭三星鄉1棟2層樓高農舍，今天下午5點多發生火警，消防員將自行脫困的6旬夫婦送醫，不過王姓女屋主因燒燙傷嚴重，到院前無生命徵象，急救後不治；巧的是，女屋主3天前才駕車前往北宜公路，不慎墜落80公尺深谷獲救。

    宜蘭縣消防局今天傍晚接獲報案，位於大洲一路的1棟農舍竄出黑色濃煙，隨即出動水箱車3輛、水庫車1輛、化學車1輛、雲梯車2輛、器材車1輛、救護車3輛、後勤車1輛及消防人員23人、義消12人前往救災。

    救災車組抵達時，被先生救出的王姓女屋主全身燒燙傷嚴重，已無生命徵象，正由先生實施心肺復甦術急救，警消接手後，立即將吸入大量濃煙、呼吸道遭嗆傷的先生及王女送醫，並於5點半撲滅火勢。

    現場燃燒面積約9平方公尺，初判起火點在1樓沙發，詳細起火原因尚待火調科調查。王女因有大面積燒燙傷，送往羅東博愛醫院急救後，因傷重宣告不治。

    據了解，王女與13日獨自駕駛黑色賓士轎車，前往北宜公路景觀餐廳，發現撲空後回轉下山，不慎連人帶車墜落一旁80米深谷，當時因賓士車內建緊急求助系統自動啟動，成功通報警消獲救。劫後餘生的她，見丈夫趕抵，還瞬間癱軟在丈夫懷裡，2人緊緊相擁。

    宜蘭警消救援駕車墜谷的王姓女駕駛。（民眾提供）

    宜蘭警消救援駕車墜谷的王姓女駕駛。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播