憾!女子駕車北宜墜谷逃死劫 3天後農舍火警不治

女屋主3天前駕車北宜墜谷獲救，見丈夫趕抵，瞬間癱軟在其懷裡。（民眾提供）

2025/08/16 21:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭三星鄉1棟2層樓高農舍，今天下午5點多發生火警，消防員將自行脫困的6旬夫婦送醫，不過王姓女屋主因燒燙傷嚴重，到院前無生命徵象，急救後不治；巧的是，女屋主3天前才駕車前往北宜公路，不慎墜落80公尺深谷獲救。

宜蘭縣消防局今天傍晚接獲報案，位於大洲一路的1棟農舍竄出黑色濃煙，隨即出動水箱車3輛、水庫車1輛、化學車1輛、雲梯車2輛、器材車1輛、救護車3輛、後勤車1輛及消防人員23人、義消12人前往救災。

救災車組抵達時，被先生救出的王姓女屋主全身燒燙傷嚴重，已無生命徵象，正由先生實施心肺復甦術急救，警消接手後，立即將吸入大量濃煙、呼吸道遭嗆傷的先生及王女送醫，並於5點半撲滅火勢。

現場燃燒面積約9平方公尺，初判起火點在1樓沙發，詳細起火原因尚待火調科調查。王女因有大面積燒燙傷，送往羅東博愛醫院急救後，因傷重宣告不治。

據了解，王女與13日獨自駕駛黑色賓士轎車，前往北宜公路景觀餐廳，發現撲空後回轉下山，不慎連人帶車墜落一旁80米深谷，當時因賓士車內建緊急求助系統自動啟動，成功通報警消獲救。劫後餘生的她，見丈夫趕抵，還瞬間癱軟在丈夫懷裡，2人緊緊相擁。

宜蘭警消救援駕車墜谷的王姓女駕駛。（民眾提供）

