彰化男恐慌症突發作 全身顫抖癱軟倒地

員警安撫男子的情緒。（圖由警方提供）

2025/08/16 21:31

〔記者湯世名／彰化報導〕1名42歲男子昨天（15日）在彰化市某郵局地下停車場時，突然神情恍惚、眼神呆滯，一旁民眾見狀立即向警方通報。員警趕抵時，男子更是滿頭大汗、時而哭泣全身顫抖，甚至多次癱軟倒地，員警立即通報消防局將他送醫治療，所幸後續穩定下來；警方初步了解，男子疑是恐慌症發作卻忘了帶藥，因而出現異常行為。

彰化分局莿桐派出所接獲民眾報案後，巡邏員警黃翎郡、薛秉倫立即趕抵，發現該男子滿頭大汗、眼神異常，持續沉默不語，不久情緒失控，時而哭泣，全身顫抖冒汗，甚至多次癱軟倒地。員警檢視其手提包，僅見生活用品，未發現危險物品，並多次詢問狀況，但男子均未回應，對進入地下室的原因也說不清楚。

請繼續往下閱讀...

員警考量男子疑似身心狀況不佳，立即通報消防局派員到場，並查證其身分後聯繫家屬到場陪同。救護人員初步檢查後，將男子送往彰化基督教醫院治療。抵院後，温男病情加劇，無法控制行為，院方在家屬同意下進行必要的身體約束與後續診療。事後，家屬對警方及救護人員的即時協助表達感謝與肯定。

員警安撫男子的情緒，並通報將他送醫。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法