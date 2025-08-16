為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    女騎汐止新台五路回家慘變「撒鈔票」！1.7萬噴飛被撿走

    劉姓婦人今晚騎車行經新北市汐止區新台五路、國道三號橋下時，磁吸式背包鬆脫，約17000元現金撒出被路過民眾撿走所。（記者林嘉東翻攝）

    2025/08/16 20:48

    〔記者林嘉東／新北報導〕劉姓婦人今晚（16日）騎車回家行經新北市汐止區新台五路、國道三號橋下，磁吸式背包鬆脫，包包內約1萬7000元現金撒出，隨風飄揚，路過騎士紛紛停車撿大鈔，劉女渾然不知，後方騎士追上提醒，「你的錢沿途一直飛掉！」劉女趕緊報案。

    社后派出所獲報，協助調閱新台五路沿路監視器畫面，幫劉女追回飛走的現金，同在臉書上PO文，呼籲行經車輛提供行車紀錄器。劉女的先生也貼文徵求行車紀錄器畫面，呼籲好心人撿到他的錢可以送去派出所。

    警方說，劉女發現掉錢後已到派出所報案，若有民眾撿到錢，趕緊送到派出所，不是自己的東西千萬別撿回家，否則警方調閱路口監視器或行車紀錄器畫面，追到撿到劉女現金的民眾，恐觸犯侵占遺失物罪。

    警方調查，劉姓婦人下午到汐止好事多購物，晚間7點左右沿著新台五路騎往基隆方向，騎到國道三號橋下時，磁吸式背包突然鬆脫，包內約有1萬7000元現金掉出，隨風飄揚，被後方騎士及路過民眾撿走。

