    首頁　>　社會

    彰化縣警局公關科長閃電退休 接任人選浮出檯面

    彰化縣警局公關科長林呈祥，即將退休轉往民間公司任職。（圖由林呈祥提供）

    彰化縣警局公關科長林呈祥，即將退休轉往民間公司任職。（圖由林呈祥提供）

    2025/08/16 19:53

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局任職長達9年6個月的公關科長林呈祥，突然傳出將提前退休，林呈祥表示「是真的」；外傳他被知名公司挖角擔任重要職務，退休將於9月2日生效；至於其遺缺由縣警局秘書詹廷育暫代，繼任人選包括詹在內至少有4人浮出檯面，縣警局長陳明君則說「還待觀察」。

    林呈祥歷任派出所長、分局組長等職務，2016年在前局長楊崇德拔擢下有了契機，擔任縣警局公關科長職務，面對的又是更高層級的挑戰，任內與4名立委、54位議員、26位鄉鎮市長均要保持良好互動，對機關運作及業務推動維持正面加分效果，在媒體經營上更是扮演化妝師角色。其歷任7位警察局長，公關科長一職長達9年6個月，實屬罕見。

    至於繼任人選，目前將暫代公關科長的秘書詹廷育，警界盛傳其未來有機會扶正，不過警界也傳出彰化分局副分局長許自強、鹿港分局副分局長許平海、員林分局副分局長蕭志旺都有機會接任公關科長，但也可能有黑馬出線。

    縣警局長陳明君則表示，公關科長一職與警局其他單位性質不同，需要擔任輔佐、協調、溝通的角色，目前檯面上的人選都只是傳聞，他們仍會持續觀察再做決定。

    彰化縣警局公關科長林呈祥提前退休，接任人選至少有4人浮出檯面。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局公關科長林呈祥提前退休，接任人選至少有4人浮出檯面。（記者湯世名攝）

