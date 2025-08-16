土城逆倫命案》凶嫌妻洗澡後到客廳 目睹丈夫、婆婆倒臥血泊嚇呆

土城逆子殺害老母親，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

2025/08/16 19:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城郭姓逆子今天持刀刺殺93歲老母親後自殘，造成一死一重傷悲劇；警方查訪鄰居，得知郭姓嫌犯與老母親長期不睦，據了解，案發時，郭嫌與母親口角後，憤而從廚房掏水果刀到客廳刺向母親多刀倒地，自己再割頸，洗完澡的媳婦從浴室走出來，驚見丈夫及婆婆都倒在血泊中，嚇得尖叫，鄰居衝來一看，連忙報警。

據了解，案發的土城區延吉街公寓1樓現場，平日住有76歲的郭嫌夫妻，還有郭嫌93歲的老母親。

鄰居指稱，郭嫌雖與老母親同住，但只有供給三餐，因母子長年不睦，完全沒有敬愛老人之心；兒子更涉嫌長年對老母親言語羞辱，涉嫌長期家暴，但老母親年邁無力逃避。

曾有看不過去的鄰居苦勸郭嫌，但是他就是不願意改掉頂撞、辱罵老母親的壞習慣，街坊常聽見母子大聲互罵。

據了解，郭嫌妻子洗澡後走到客廳目睹凶案第一現場，嚇得尖叫、情緒不穩，目前仍無法製造筆錄；警方目前通知一名家屬趕到現場指認並安撫郭嫌的妻子，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

