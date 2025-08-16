為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    土城逆倫命案》凶嫌妻洗澡後到客廳 目睹丈夫、婆婆倒臥血泊嚇呆

    土城逆子殺害老母親，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

    土城逆子殺害老母親，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

    2025/08/16 19:35

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城郭姓逆子今天持刀刺殺93歲老母親後自殘，造成一死一重傷悲劇；警方查訪鄰居，得知郭姓嫌犯與老母親長期不睦，據了解，案發時，郭嫌與母親口角後，憤而從廚房掏水果刀到客廳刺向母親多刀倒地，自己再割頸，洗完澡的媳婦從浴室走出來，驚見丈夫及婆婆都倒在血泊中，嚇得尖叫，鄰居衝來一看，連忙報警。

    據了解，案發的土城區延吉街公寓1樓現場，平日住有76歲的郭嫌夫妻，還有郭嫌93歲的老母親。

    鄰居指稱，郭嫌雖與老母親同住，但只有供給三餐，因母子長年不睦，完全沒有敬愛老人之心；兒子更涉嫌長年對老母親言語羞辱，涉嫌長期家暴，但老母親年邁無力逃避。

    曾有看不過去的鄰居苦勸郭嫌，但是他就是不願意改掉頂撞、辱罵老母親的壞習慣，街坊常聽見母子大聲互罵。

    據了解，郭嫌妻子洗澡後走到客廳目睹凶案第一現場，嚇得尖叫、情緒不穩，目前仍無法製造筆錄；警方目前通知一名家屬趕到現場指認並安撫郭嫌的妻子，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播