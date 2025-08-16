北市文山區虐童案家長提告！警查扣監視器、2老師移送北檢

警方查扣園內監視器等證物，訊後將兩名涉案老師送往台北地檢署偵辦。（資料照）

2025/08/16 18:39

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區某私立幼兒園驚傳虐童案，北市教育局介入行政調查後，受害幼童家長不滿孩子遭不當對待，於七月間向文山二分局正式報案，控告涉案教師涉嫌傷害及妨害自由。警方立即展開偵辦，並查扣園內監視器等相關證物，以釐清案情，訊後將兩名涉案的老師送往台北地檢署持續偵辦。

據了解，家長指控的行為包括以橡皮筋綁手、強迫灌食、將幼童重摔，甚至關進櫃子等情況。警方查扣調閱監視器後，確認部分畫面與家長描述相符。

警方依法傳喚涉案的兩名教保員到案說明，兩人初步均坦承監視器畫面中的人物確實為本人，但對於影片中出現的體罰舉動，未能具體交代原因或動機。

由於案情重大，警方除將監視器資料、行政調查紀錄及相關證物一併送交檢方，兩名教師也在完成筆錄後移送台北地檢署，持續偵辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

