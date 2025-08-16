人倫悲劇!土城驚傳逆子弒母自殘 93歲母親不治

新北市土城驚傳逆子持刀殺害老母親；警方拉起封鎖線，居民圍觀。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/16 18:55

首次上稿 18:14

更新時間 18:55（增加案情及照片）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城今天下午驚傳逆子弒母案，一處民宅傳出70歲的郭姓男子因長期不睦，竟持刀砍殺93歲的年邁老母親，逆子也自殘，郭母當場失去生命徵象，到院仍不治，行凶的兒子狀況也不樂觀。

警方封鎖現場採證，初步了解，為母子長期不睦，但犯案動機仍待凶嫌病情好轉，進一步釐清。

土城警察局今天下午5時20分許獲報，延吉街一處民宅傳出逆子刺殺母親的命案，警方到場瞭解，為70歲的兒子郭男，長期與93歲的老母親感情不睦，今天母子口角後，逆子憤而持刀殺害母親後再自殺，老母親當場失去呼吸心跳（OHCA），送醫仍不治，另弒母的凶嫌也因自殘送醫急救中。

土城分局案發後。成立專案小組偵辦中，全案依殺害尊親屬罪移送偵辦，並請社政單位介入處置。

