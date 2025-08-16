偷車賊台65線狂飆 警匪追逐18公里嫌犯自撞落網

新北市楊嫌今天清晨從三重偷竊贓車後，被三重警方鎖定逃到泰山山區，警方攔查，楊嫌捕一路從泰山山區，逃到五股交流道附近，更騎上台65線，騎了10多公里，在土城段自摔落網。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/16 17:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市無業的楊姓男子今天凌晨在三重區大仁街偷竊一輛機車，車主發現報案，三重警方以車輛辨識系統查緝，員警分騎兩輛機車追到泰山，但竊嫌拒捕，從泰山山區騎上五股的台65線，一路高速逃逸，還向員警丟大鎖、抹布阻礙追捕，一直騎到土城匣道自摔被逮；楊嫌也因肋骨骨折、氣胸，目前送醫戒護。

警方估計，47歲楊嫌辯稱，他因為沒有工作，不得已偷機車代步找工作，但工作沒找成還吃上公共危險、妨礙公務、竊盜及贓物等官司，也因逃亡自摔，得不償失。

請繼續往下閱讀...

警方估計，三重光明所員警追查楊嫌至泰山大嵙路山區，從楊嫌拘捕開始，一路沿泰山山區、市區，追到五股交流道附近，楊嫌騎上台65線的五股匝道，直到楊嫌下台65線土城交流道後自摔，共追緝16分鐘、約18公里，員警也冒險騎兩輛警用機車，上台65線追緝，警匪追逐場面驚險。

三重警分局光明派出所今天上午6時許獲報，民眾稱機車失竊，員警7時許鎖定犯嫌，在泰山大科路見犯嫌47歲楊男騎乘贓車，連忙上前攔查。

警方調查，楊嫌亡命拒捕，沿途丟棄抹布、大鎖阻礙查緝，甚至騎上台65線上試圖干擾、擺脫員警，且嚴重影響用路人行車安全，員警尾隨待機，一路從台65線五股段追到土城段，趁犯嫌於台65線土城區新洲路68號旁下匝道口自摔後上前逮捕。

但楊嫌到案後，因逃逸過程自摔，自訴身體不適，警方緊急將他送醫，到院檢出身體擦挫傷及肋骨骨折，氣胸情況，緊急開刀急救，刻由員警戒護住院治療。

警方說，待楊嫌病情穩定，將依竊盜、贓物、公共危險、妨害公務等罪疑似法辦。

新北市楊嫌今天清晨從三重偷竊贓車後，被三重警方鎖定逃到泰山山區，警方攔查，楊嫌捕一路從泰山山區，逃到五股交流道附近，更騎上台65線，騎了10多公里，在土城段自摔落網。（記者吳仁捷翻攝）

新北市楊嫌今天清晨從三重偷竊贓車後，被三重警方鎖定逃到泰山山區，警方攔查，楊嫌捕一路從泰山山區，逃到五股交流道附近，更騎上台65線，騎了10多公里，在土城段自摔落網。（記者吳仁捷翻攝）

新北市楊嫌今天清晨從三重偷竊贓車後，被三重警方鎖定逃到泰山山區，警方攔查，楊嫌捕一路從泰山山區，逃到五股交流道附近，更騎上台65線，騎了10多公里，在土城段自摔落網。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法