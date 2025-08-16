剛被通緝想搭船出高雄港海釣 岸巡隊登檢逮捕

海巡署第五岸巡隊逮捕欲搭船出港海釣詐欺通緝犯（中）。（海巡署第五岸巡隊提供）

2025/08/16 17:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕今年8月8日，22歲黃姓男子才剛因詐欺案被台東地檢署發布通緝，他今天凌晨3點多搭船要離開高雄港海釣，被海巡人員登船安檢查獲，當場逮捕移送法辦。

海巡署第五岸巡隊指出，當時兼營娛樂漁業的漁船停靠中和安檢所岸際受檢，安檢人員依規定逐一清查船內人士，赫見黃男是台東地檢署8月8日發布詐欺通緝犯，立刻逮捕法辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法