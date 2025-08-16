國3南港段連環車禍！遊覽車追撞4車釀7傷慘況曝光

2025/08/16 16:58

國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍，造成7人受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路（國道3號）南下南港路段，今天下午發生連環車禍，一輛江姓男子駕駛的遊覽車，疑未注意前方回堵車潮煞車不及，撞上前方車陣尾端的一輛寶馬休旅車釀成翻車，接著連撞前方3台包含保時捷休旅車在內的自小客車，造成翻覆的休旅車上3人在內共7人受傷送醫，幸均無無生命危險，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

這起車禍發生在今天下午1時許，國道警方勤務中心接獲通報，福爾摩沙高速公路南向13.5公里處，發生一輛遊覽車撞翻前方一輛寶馬休旅車共5車連環車禍，且多人受傷，消防警方立即派員前往。

警、消趕抵後發現遊覽車撞擊前方回堵停等車潮，先撞上在車潮尾端的一輛寶馬轎車，再推撞前方一輛保時捷休旅車在內3輛自小客車，其中遭撞翻的寶馬休旅車內3人一度受困，消防桿底救出連忙送醫，這起連環車禍共造成5車受損、7人輕傷。

車禍現場一片凌亂，肇事的遊覽車車頭半毀，遭撞翻的休旅車也車頭半毀，其餘車輛多處受損。受傷的7人都餘悸猶存。

肇事駕駛江男稱，當時沒有注意到前方車流回堵的未端，發現時已來不及煞車肇事。

警方對5部車駕駛酒測值均為0，統計事故共計造成7個人輕傷送醫（翻覆休旅車上3人送內湖三總、第二部遭撞擊的自小客車上4人送萬芳醫院）；警方朝過失傷害偵辦。

警方呼籲用路人遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車勿分心，不要疲勞駕駛，隨時注意前方動態，以免遇到狀況應變不及。

