為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國3南港段連環車禍！遊覽車追撞4車釀7傷慘況曝光

    2025/08/16 16:58
    國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍，造成7人受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍，造成7人受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍，造成7人受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍，造成7人受傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路（國道3號）南下南港路段，今天下午發生連環車禍，一輛江姓男子駕駛的遊覽車，疑未注意前方回堵車潮煞車不及，撞上前方車陣尾端的一輛寶馬休旅車釀成翻車，接著連撞前方3台包含保時捷休旅車在內的自小客車，造成翻覆的休旅車上3人在內共7人受傷送醫，幸均無無生命危險，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

    這起車禍發生在今天下午1時許，國道警方勤務中心接獲通報，福爾摩沙高速公路南向13.5公里處，發生一輛遊覽車撞翻前方一輛寶馬休旅車共5車連環車禍，且多人受傷，消防警方立即派員前往。

    警、消趕抵後發現遊覽車撞擊前方回堵停等車潮，先撞上在車潮尾端的一輛寶馬轎車，再推撞前方一輛保時捷休旅車在內3輛自小客車，其中遭撞翻的寶馬休旅車內3人一度受困，消防桿底救出連忙送醫，這起連環車禍共造成5車受損、7人輕傷。

    車禍現場一片凌亂，肇事的遊覽車車頭半毀，遭撞翻的休旅車也車頭半毀，其餘車輛多處受損。受傷的7人都餘悸猶存。

    肇事駕駛江男稱，當時沒有注意到前方車流回堵的未端，發現時已來不及煞車肇事。

    警方對5部車駕駛酒測值均為0，統計事故共計造成7個人輕傷送醫（翻覆休旅車上3人送內湖三總、第二部遭撞擊的自小客車上4人送萬芳醫院）；警方朝過失傷害偵辦。

    警方呼籲用路人遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車勿分心，不要疲勞駕駛，隨時注意前方動態，以免遇到狀況應變不及。

    國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍。（記者吳仁捷翻攝）

    國道三號北市南港段下午發生遊覽車撞翻前方寶馬休旅車共5車連環車禍。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播