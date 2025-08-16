為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北永和街頭 驚見幼兒沒戴安全帽、用繩綁「站著搭機車」

    新北市永和區得和路驚見離譜一幕，一名婦人騎乘機車時，後座竟有一名幼童站立，僅靠繩索或背帶綁住。（擷取自threads網友_7uzon）

    新北市永和區得和路驚見離譜一幕，一名婦人騎乘機車時，後座竟有一名幼童站立，僅靠繩索或背帶綁住。（擷取自threads網友_7uzon）

    2025/08/16 15:53

    〔記者鄭景議／新北報導〕新北市永和區得和路驚見離譜一幕，一名婦人騎乘機車時，後座竟有一名幼兒站立，僅靠繩索或背帶綁住，隨車穿梭街頭。相關影像隨後被網友上傳至社交平台threads，引發熱烈討論，不少人直呼「根本是拿孩子開玩笑！」

    有目擊者將照片分享到網路，質疑「這樣會不會很危險？」只見孩子整個人直立在後座，沒有安全帽，身體疑似僅靠簡單的背帶支撐，若稍有不慎，恐怕釀成嚴重意外。網友紛紛怒批：「超危險，腦子是有問題嗎！」「看起來不只孩子三歲，駕駛者應該也三歲」、「根本一歲多的孩子，太大意了」。

    對此，永和警分局表示，目前尚未接獲相關報案，但經檢視相關內容，該名婦人的行為已違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，駕駛人可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。警方呼籲家長切勿心存僥倖，幼童乘坐機車務必配戴合格安全帽並依規坐妥，否則不僅違規受罰，更可能危及孩子寶貴性命。

