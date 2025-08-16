1億贍養費飛了？台南董娘怒告老董假離婚二審翻盤

台南老董遭控設局假離婚，董娘發現1億元先贈與後被收回，協議書又加註撤銷贈與怒提告；一審認離婚有效，二審逆轉，改判婚姻關係仍存在。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南老董被控設局「假離婚」，董娘發現原本1億元贍養費被加註「撤銷贈與」怒提告，一審認為簽名、登記完備，判離婚有效，但二審審查夫妻兩人對話、證人證詞顯然沒有離婚真意，改判董娘勝訴。

老董與董娘在1992年結婚，2021年間各匯5000萬元給董娘，並向南區國稅局申報為配偶贈與，但當2022年辦完離婚登記，董娘收到協議書照片，發現多了一行「撤銷贈與」手寫字樣，急問老董怎麼回事？隔日清晨老董緊急書立承諾書，稱日後分期「歸還」贈與，因此董娘才打官司主張離婚無效。

董娘主張，她是為了幫老董與家族企業間切割公司公帳與個人資金，才配合辦「假離婚」，好讓老董在與兄姊的家族訴訟中動用資金；她在對話中明講「贈與的一億要拿來訴訟」、「只是辦手續的假離婚」。老董不僅未否認，還跟董娘說「這筆錢是我們全家的錢」、「你要繼續挺我」，要求她支持老董把錢從兄姊手上「拿回來」。

老董則辯稱，兩人早已貌合神離，離婚是合意選擇；1億元先申報贈與再匯回，是離婚對價與稅務、借貸設計，而且也在2022年初另匯500萬元作「利息」概念。

一審重視程序安定，認為兩願離婚具書面、二證人簽名，完成離婚登記就有效，所以駁回訴訟。

二審則更重視是否要離婚的本意，更嚴格審查離婚證人，是不是看到雙方真的有想離婚，還是只是走完程序，綜合金流往來、對話內容與證人要件，二審認為董娘並不是真的要離婚，而是為了配合丈夫的計畫，所以廢棄原審，改判確認婚姻關係存在。

