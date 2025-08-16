英勇救人反遭猛犬咬！彰縣議員洪騰明手腳掛彩、牛仔褲都被咬破

彰化二林民眾飼養一隻「猛犬」加那利犬，日前不慎跑出，咬傷民眾跟議員。（民眾提供）

2025/08/16 15:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣驚傳猛犬攻擊事件，連議員也遭殃！ 彰化縣議員洪騰明昨（15日）下午在二林鎮一處公園陪同女兒練習機車考照時，突然竄出一隻體型碩大的加那利獒犬，正在攻擊運動民眾，洪騰明見狀立刻上前喝止，結果反遭猛犬轉向攻擊，造成雙腿及手部多處咬傷，鮮血直流。幸好送醫治療後已無大礙，洪騰明事後雖選擇原諒飼主，但呼籲應加強寵物管理。

洪騰明表示，當時他陪女兒練習機車，突然看見一名跑步的民眾被大狗撲倒，痛得大聲呼喊，他衝過去揮舞雙手並大聲喝止，未料大狗非但不退，還轉頭猛咬自己的左腿，他用力把狗推開，結果右腳與手也被咬傷，鮮血直流，幸好狗的主人立刻過來把狗拉開，否則後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

洪騰明說，事後了解，該狗是西班牙加那利犬，屬於守門犬，咬合力強大，連牛仔褲都被咬破，當時與另一名受害民眾腳部皆被咬出破洞，痛得難以行走，隨後由救護員包紮送醫，並接受破傷風注射，目前情況穩定。

洪騰明見義勇為一事也被現場民眾拍下分享網路，不少網友大讚「議員真勇敢」、「要給他100個讚」，還有人留言「該包個紅包幫議員壓壓驚」。

洪騰明說，事發後，飼主第一時間就跟他們兩人道歉，也表示願意承擔醫藥費，飼主也坦承，因為10歲女兒餵完狗後，忘記把狗籠關好，才導致狗掙脫逃出，進而咬傷人。洪騰明得知後諒解，也表明不追究任何賠償，但呼籲對方應該加強寵物管理的工作，以免意外再發生。

彰化縣動物防疫所表示，將派員了解飼主管理情形，若確認有違反《動物保護法》情事，最高可處1萬5千元罰鍰。同時呼籲飼主應為具攻擊性犬隻配戴口罩、使用牽繩，並完成寵物登記，共同維護公共安全。

彰化議員洪騰明（左）救人反遭猛犬咬傷，雙腿、手都掛彩，另一名受傷民眾痛得倒地不起。（民眾提供）

洪騰明的牛仔褲都被加那利犬咬破，雙腿血流不止。（民眾提供）

議員洪騰明隨後由救護員包紮送醫，並接受破傷風注射，目前情況穩定。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法