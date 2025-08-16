為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「假檢警」詐騙上半年詐逾53億 女性受害人為男性2倍

    雙證件被冒用？當心假冒公務機關、假檢警詐騙。（刑事局提供）

    雙證件被冒用？當心假冒公務機關、假檢警詐騙。（刑事局提供）

    2025/08/16 14:37

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局統計今年上半年盛行的「假檢警」詐騙案件，發生達2713件、財損高達53億1162萬餘元，每案平均財損近200萬元，經分析，該手法女性被害人為男性被害人的2倍，50歲以上女性被害人約占5成2，職業為退休及家管者約占3成7，冒用機構以戶政事務所占2成3最多，交付方式則以交付金融卡占5成7最多。

    刑事局提醒，警方不會用通訊媒體（視訊）製作筆錄、法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」，或者在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等，舉凡來電「要核對身分」就是詐騙，民眾要提高警覺，切勿上當。

    而為預防民眾被此類手法老梗詐騙，刑事局攜手相關政府單位，針對易受騙族群於日常生活上最常接觸的場地及區域，包含醫院、診所、藥局、大賣場、便利商店、美容美髮店等，透過公私協力方式，運用既有電視牆及廣播設備，進行插播反詐資訊，讓民眾在等待消費或服務過程中潛移默化，藉以提高民眾警覺心。

