為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新竹巨城購物中心驚傳偷拍 男疑用包包擋鏡頭偷拍情侶檔

    新竹市巨城購物中心驚傳偷拍事件，有情侶檔在網路發文稱遭陌生男子用包包擋鏡頭尾隨偷拍，提醒逛街民眾小心。（資料照）

    新竹市巨城購物中心驚傳偷拍事件，有情侶檔在網路發文稱遭陌生男子用包包擋鏡頭尾隨偷拍，提醒逛街民眾小心。（資料照）

    2025/08/16 14:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，有情侶檔在Threads發文指稱，到巨城逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，驚見對方背包壓在大腿上，而包包上有圓孔，懷疑正在偷拍。直覺有鬼，已向巨城人員反映。對此，警方表示，未接獲報案，但會主動與巨城安全部聯繫，請保全人員加強館內巡查。

    有網友在Threads發文指出，昨天下午與女友進入B1的商店區時，就注意到有1名男子蹲坐在地，既不挑選商品，也未與人互動，舉止怪異。隨後2人在手扶梯附近討論行程時，女子又發現男子徘徊不遠處，疑似刻意跟隨。

    網友說，正當他與女友搭乘手扶梯準備離開時，女友回頭驚覺男子緊貼在後，雙腳跨成弓箭步，背包壓在大腿上，且上方有一圓孔，懷疑被偷拍，隨後2人反向跟監男子，發現對方神情慌張、頻頻回頭查看，「看起來超級有鬼！」

    網友提到，這名男子最後進入B1某連鎖生活用品門市短暫逗留，然後就離開，當下他們有打電話通報巨城，但沒有證據，只能提醒大家注意小心，且身邊朋友也說曾遇過這名男子，看來不只是單一事件。

    有網友留言：「新竹女生逛巨城真的要注意安全，尤其是穿短褲短裙的，我跟朋友逛街的時候，就發現有一個男生一直跟著我，真的是跟整路」、「之前好像就有類似的事情發生，不知道是不是同一個人」。警方稱未接獲報案，已與巨城安全部保持聯繫，請保全人員加強館內巡查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播