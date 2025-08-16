新竹巨城購物中心驚傳偷拍 男疑用包包擋鏡頭偷拍情侶檔

新竹市巨城購物中心驚傳偷拍事件，有情侶檔在網路發文稱遭陌生男子用包包擋鏡頭尾隨偷拍，提醒逛街民眾小心。（資料照）

2025/08/16 14:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，有情侶檔在Threads發文指稱，到巨城逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，驚見對方背包壓在大腿上，而包包上有圓孔，懷疑正在偷拍。直覺有鬼，已向巨城人員反映。對此，警方表示，未接獲報案，但會主動與巨城安全部聯繫，請保全人員加強館內巡查。

有網友在Threads發文指出，昨天下午與女友進入B1的商店區時，就注意到有1名男子蹲坐在地，既不挑選商品，也未與人互動，舉止怪異。隨後2人在手扶梯附近討論行程時，女子又發現男子徘徊不遠處，疑似刻意跟隨。

網友說，正當他與女友搭乘手扶梯準備離開時，女友回頭驚覺男子緊貼在後，雙腳跨成弓箭步，背包壓在大腿上，且上方有一圓孔，懷疑被偷拍，隨後2人反向跟監男子，發現對方神情慌張、頻頻回頭查看，「看起來超級有鬼！」

網友提到，這名男子最後進入B1某連鎖生活用品門市短暫逗留，然後就離開，當下他們有打電話通報巨城，但沒有證據，只能提醒大家注意小心，且身邊朋友也說曾遇過這名男子，看來不只是單一事件。

有網友留言：「新竹女生逛巨城真的要注意安全，尤其是穿短褲短裙的，我跟朋友逛街的時候，就發現有一個男生一直跟著我，真的是跟整路」、「之前好像就有類似的事情發生，不知道是不是同一個人」。警方稱未接獲報案，已與巨城安全部保持聯繫，請保全人員加強館內巡查。

