國道降大雨7月釀8死 天雨路滑、雨夜視線差成主因

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道高速公路局及公路警察局統計，今年7月受接連颱風、熱帶低氣壓引發大雨影響，釀成國道雨天事故增加，其中以中山高北上苗栗銅鑼路段，9車連環車禍，釀成1死7傷事故較受矚目，光是7月短短一個月內，國道車禍釀成8人死亡事故，不僅為4年來單月死亡人數最高，高公局、國道警方亡羊補牢，在國道上方、兩側的資訊可變標誌（CMS）直接訴求，於大雨時密集標示「本月雨天事故8死」，提醒用路人注意雨天行車安全。

國道警方分析，7月密集大雨，除因雨天路滑導致車輛操作失控外，另夜間視線不佳及深夜時段注意力不集中、未保持安全車距、二次事故等5大因素，也是釀禍主因。

國道警方指出，行駛國道因車速快，一旦下雨，除了嚴重影響行車視線外，水漂現象更是潛在的巨大威脅，當下輪胎失去與路面的摩擦力，進而使車輛失去轉向和煞車的控制能力，造成打滑或失控。

國道警方呼籲用路人，避免水漂現象及其他夜間行車風險，首先應保持輪胎良好狀態：定期檢查胎紋深度並確保胎壓正常；第二項為避免急踩煞車：行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，控制行車方向，以減少打滑風險。

第三為加大安全距離：濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足反應時間；第四為，開啟大燈：雨中及夜間行車時務必開啟大燈，提醒前後來車自家座車位置，增加行車辨識度。

第五項為提高專注力：特別是深夜時段，精神不濟容易導致注意力不集中，增加反應時間，尤其長距離開車，伴隨的疲倦感，更是肇事主因，呼籲用路人有睡意時，務必儘快前往服務區休息，切勿疲勞駕駛；最後一項則是，小心駕駛、降低變換車道頻率：雨天及夜間視線不佳，請盡量保持原車道行駛，避免不必要變換車道，減少風險。

