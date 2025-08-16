為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    轟！彰縣彰南路機車雙載與貨車相撞2人噴飛 少年重傷家屬求目擊者

    機車與小貨車發生碰撞，共乘機車的2人倒地受傷送醫。（圖由警方提供）

    機車與小貨車發生碰撞，共乘機車的2人倒地受傷送醫。（圖由警方提供）

    2025/08/16 13:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕轟！彰化縣芬園鄉彰南路12日發生機車與小貨車碰撞事故，造成共乘機車的2名男生摔傷，其中後座的16歲少年一度昏迷傷勢嚴重命危，所幸後來甦醒，目前生命跡象穩定；家屬今天（16日）上網PO文呼籲當天有經過該處的用路人提供行車紀錄器，以還原當時事故發生經過，警方則進一步釐清肇事原因與責任。

    彰化警分局指出，這起事故發生在12日上午10時30分，地點在芬園鄉彰南路1段寶山國小前，19歲男子騎乘機車附載16歲少年，沿彰南路1段往草屯方向行駛，行經事故地點疑似逆向跨越雙黃線行駛，與對向車道1輛往芬園方向行駛的小貨車發生碰撞，小貨車碰撞後向右閃避，不慎再與同向1輛機車發生碰撞。

    警方指出，共乘機車的2名男生中，19歲男子四肢多處擦挫傷併骨折意識清楚，16歲少年腿部大範圍撕裂傷且骨折，並且現場昏迷。小貨車駕駛未受傷，左側車多部位擦傷毀損；至於同方向被小貨車碰撞的機車駕駛則是四肢多處擦挫傷。3輛車的駕駛與乘客酒測值都是0。

    警方說，昏迷數日的少年經過急救後已經醒來，但大面積傷口無法縫合，所以要打鎮定劑及止痛讓他睡覺，目前生命跡象穩定；警方已進一步釐清事故發生原因與肇事責任。

    機車後座的少年一度昏迷命危，家屬徵求用路人行車紀錄器。（圖由警方提供）

    機車後座的少年一度昏迷命危，家屬徵求用路人行車紀錄器。（圖由警方提供）

