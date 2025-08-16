為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北投民宅火警 90歲老婦獲救送醫

    台北市北投區杏林一路一處民宅今日上午發生火警。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    2025/08/16 12:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投區杏林一路一處民宅，今（16日）上午10時22分發生火警，警消據報到場馳援，救出1名90歲老婦，因吸入性嗆傷、經送榮總救治，意識清楚。

    北市消防局表示，消防局出動指揮車3輛、消防車7輛、救護車1輛、人員30人，火勢於10時37分撲滅，現場僅燒損雜物，燃燒面積約12平方公尺，至於起火原因將待進一步鑑識。

