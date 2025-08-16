十指交扣已婚男同事 當小三代價10萬元

范姓女子與已婚男同事交往，被拍到十指交扣等行為，法院判范女要賠人妻10萬元精神慰撫金。示意圖。（資料照）

2025/08/16 12:49

〔林嘉東／台北報導〕吳姓人妻面對先生突然說要外宿等異常行徑，追問先生同事才知與范姓女同事過從甚密，不僅外出住宿、還有十指交扣、勾手、摟腰等親密行為，怒告范女侵害她配偶權求償80萬元精神慰撫金。台北地院法官認為，法官認為2人十指交扣行為，已逾越男女間一般社交行為，判范女要賠償吳婦10萬元。

吳婦提告指出，她與先生結婚6年，育有1女；去年9月，先生突然說要搬出去住，還提出離婚要求，後經她追問先生同事，才知先生與范姓女同事交往，2人不僅一起出遊、外宿，還被拍到十指交扣、勾手、摟腰、依偎等親密行為，最後先生甚至搬至范女住處一起同居，遂以范女侵害她的配偶權求償80萬元精神慰撫金。

法院審理時，范女稱，她與吳婦的先生是同事，1週僅共事1天；她從同事口中得知吳的先生已經離婚，後來協助他搬家，更確定他已離婚；由於她的租屋處還空有一間房間，經徵得房東同意才讓他搬來，並未與吳婦的先生同居。

法院審理時，吳婦的先生到庭證稱，他有跟同事講他要離婚；經法官追問，吳婦的先生改口稱，他有跟同事講他已經離婚，前後說法不一，加上吳婦提出的影片顯示范女與吳婦先生有十指交扣、勾手、摟腰、依偎等行為。法官認為2人已逾越男女間一般社交行為，侵害吳婦配偶權益情節重大，判范女要賠償吳婦10萬元精神慰撫金。

