這要怎麼開？彰水路出現測速照相限速10公里 當地民眾：免驚啦！

當地民眾指出，限速70的貼紙掉了一角，才會變成10公里。（民眾提供）

2025/08/16 12:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕全台最低限速驚現彰化？彰化縣埤頭鄉台19線彰水路25公里處，設有一架測速照相，前方指示牌標示速限卻只有「10公里」，，讓用路人經過時全嚇傻「這要怎麼開？」，當地民眾卻老神在在說，那是限速70的貼紙掉了一角，免驚啦！

當地民眾透露，該指示牌是2016年設置，原本應標示「限速70公里」，但貼紙7掉落一角後，變成「10公里」，意外變成「超低速限」奇觀。更妙的是，照相機正前方剛好被大樹枝葉擋住，民眾爆料「安啦！拍不到」，即便超速也難以取締。

這段「限速10公里」的怪景象被網友拍下PO網，引起不少熱議。直呼「連阿公騎電動輔助車都會超速」、「騎腳踏車不小心就超速了」、「怠速滑行就超過10公里」、「全台最慢公路」，也有人說，若依照這標準，全台經過的汽機車恐怕無一倖免，這台照相機將榮登全國冠軍。

彰化縣埤頭鄉台19線彰水路25公里處，出現限速10公里的指示牌，令不少用路人嚇傻「這要怎麼開？」（民眾提供）

照相機正前方剛好被路樹的枝葉擋住，超速也難以取締。（民眾提供）

