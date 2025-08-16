中原大學商圈1麻將館 警破獲賭資10萬元、29名賭客

中壢警分局昨晚在中壢區日新路2樓麻將館內查獲29名賭客。（記者黃政嘉翻攝）

2025/08/16 12:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢警分局佈線蒐證發現中原大學商圈的日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，警方昨晚至現場突襲查緝，查扣賭資逾10萬元現金、監視器主機、骰子、麻將及充當籌碼用的撲克牌等證物，逮捕現場負責的1名員工19歲黃姓女子，另通知負責人25歲葉姓男子到案，訊後依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另29名賭客均依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局針對轄區校園周邊麻將館、棋牌社佈線蒐證，發現日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，經向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准後，昨晚10點多見時機成熟，以優勢警力突襲查緝。



中壢警持續執行雷霆除暴專案，昨動員49名警力，在轄內規劃21處臨檢點，並針對6條聯外道路設置6處路檢點，本週已查獲刑案64件59人，將加強掃蕩不法，淨化轄區治安。中壢警分局長林鼎泰強調，警方持續針對易滋事場所及校園周邊類似的場所進行強力掃蕩，嚴防不法分子利用掛羊頭賣狗肉等方式引誘學生從事賭博。

中壢警分局昨晚在中壢區日新路2樓麻將館內查扣賭資逾10萬元現金。（記者黃政嘉翻攝）

警方逮捕現場負責的1名員工19歲黃姓女子，另通知負責人25歲葉姓男子到案，訊後皆依刑法賭博罪移送偵辦。（記者黃政嘉翻攝）

中壢警分局昨晚在中壢區日新路2樓麻將館內查獲賭博情事。（記者黃政嘉翻攝）

警方查獲麻將、骰子及充當籌碼用的撲克牌等證物。（記者黃政嘉翻攝）

中壢警分局昨晚在中壢區日新路2樓麻將館內查獲29名賭客。（記者黃政嘉翻攝）

