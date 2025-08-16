為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    呷緊弄破碗！不等人夫與元配離婚 小三急著同居判連帶賠60萬

    曾姓女子不等人妻離婚官司結果出爐，急著與人夫同居。新北地院法官判曾女侵害元配配偶權，與人夫要連帶賠償人妻60萬元精神慰撫金。（資料照）

    曾姓女子不等人妻離婚官司結果出爐，急著與人夫同居。新北地院法官判曾女侵害元配配偶權，與人夫要連帶賠償人妻60萬元精神慰撫金。（資料照）

    2025/08/16 12:34

    〔記者林嘉東／新北報導〕陳姓人妻與先生打離婚官司期間，發現林先生與曾姓「小三」有染，2人還同居，不等離婚官司宣判，另提告先生與曾女侵害她配偶權，求償124萬元精神慰撫金。新北地院審理時，曾女抗辯她與林交往時，陳婦已提起離婚訴訟，已無維繫婚姻意願，法官打臉曾女，不容曾女以陳無意維繫婚姻為由，合理正當化破壞干擾他人婚姻，判曾女與林男須連帶賠償元配60萬元。

    陳提告指出，她13年前與先生結婚後，育有2子女；2年前，她發現先生對她日益冷淡，已無心經營這段婚姻後，提起離婚訴訟；未料，離婚官司還在審理期間，她從小孩口中得知，先生已先背叛她，不僅與曾姓女子交往，還一起同居，另提起先生與曾女侵害她配偶權，向2人連帶求償124萬元精神慰撫金。

    法院審理時，曾女抗辯稱，她與林交往前，陳婦已提起離婚訴訟，已無維持婚姻意願，因此她與林交往並未造成林妻精神損害，陳婦求償124萬元為無理由。

    但法官認為，不論陳婦為何提起離婚訴訟，陳與林之間婚姻關係仍存續中，雙方仍因恪守忠誠義務，不容婚姻第三者以陳、林之間已無意維繫婚姻為由，合理正當化破壞干擾他人婚姻；曾女在陳、林婚姻存續中，與林交往並同居，為社會一般通念所不能容忍的行徑，侵害陳婦配偶權的「情節重大」，判林、曾須連帶賠償陳婦60萬元精神慰撫金。

