27歲員警張以青勤耕地方、用心服務 榮獲全國績優警勤區肯定

張以青（左）協助迷途老人返家，她表示，見民眾一家團圓， 就很開心。（民眾提供）

2025/08/16 11:44

〔記者歐素美／台中報導〕27歲的台中市大雅警分局馬岡派出所員警張以青，從警近7年，深耕勤區、守護鄉里，落實訪查與治安維護，更積極與民互動，榮獲警政署114年全國績優警勤區殊榮。她表示，警察工作雖然穩定，被喻為鐵飯碗，但每次幫助迷途老人返家，看到民眾一家團圓，就覺得很開心。

張以青警專畢業後就擔任「治安守護者」，之前在苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所服務5年多，1年多前調任大雅警分局馬岡派出所。她積極拜訪鄰里長與地方仕紳，為民服務、關懷弱勢，掌握轄內治安顧慮人口動態，並經常執行反詐騙、反酒駕、反毒品等宣導，提醒民眾勿上當、酒後勿駕車、遠離毒品。

請繼續往下閱讀...

大雅區舉辦「小麥文化節－浪麥隨蛇舞」或「晨曦麥香馬拉松」等大型活動，還是守望相助隊、國小社區課後輔導等場合，都可見張以青認真執勤的身影。她表示，「警察不只是治安守護者，更是社會關懷的實踐者」，因此，積極走訪勤區，與鄰里互動，共同營造更優質的安居環境。

「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功！」是張以青的座右銘，她積極工作、為民服務的態度，深獲轄區居民稱讚。大雅警分局長劉明興表示，警勤區訪查工作兼顧犯罪預防、為民服務與社會治安調查三大任務，扮演守護轄區治安重要角色，期勉所有勤區員警都能以張以青為典範，共同為轄區治安一起努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法