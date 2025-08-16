為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    27歲員警張以青勤耕地方、用心服務 榮獲全國績優警勤區肯定

    張以青（左）協助迷途老人返家，她表示，見民眾一家團圓， 就很開心。（民眾提供）

    張以青（左）協助迷途老人返家，她表示，見民眾一家團圓， 就很開心。（民眾提供）

    2025/08/16 11:44

    〔記者歐素美／台中報導〕27歲的台中市大雅警分局馬岡派出所員警張以青，從警近7年，深耕勤區、守護鄉里，落實訪查與治安維護，更積極與民互動，榮獲警政署114年全國績優警勤區殊榮。她表示，警察工作雖然穩定，被喻為鐵飯碗，但每次幫助迷途老人返家，看到民眾一家團圓，就覺得很開心。

    張以青警專畢業後就擔任「治安守護者」，之前在苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所服務5年多，1年多前調任大雅警分局馬岡派出所。她積極拜訪鄰里長與地方仕紳，為民服務、關懷弱勢，掌握轄內治安顧慮人口動態，並經常執行反詐騙、反酒駕、反毒品等宣導，提醒民眾勿上當、酒後勿駕車、遠離毒品。

    大雅區舉辦「小麥文化節－浪麥隨蛇舞」或「晨曦麥香馬拉松」等大型活動，還是守望相助隊、國小社區課後輔導等場合，都可見張以青認真執勤的身影。她表示，「警察不只是治安守護者，更是社會關懷的實踐者」，因此，積極走訪勤區，與鄰里互動，共同營造更優質的安居環境。

    「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功！」是張以青的座右銘，她積極工作、為民服務的態度，深獲轄區居民稱讚。大雅警分局長劉明興表示，警勤區訪查工作兼顧犯罪預防、為民服務與社會治安調查三大任務，扮演守護轄區治安重要角色，期勉所有勤區員警都能以張以青為典範，共同為轄區治安一起努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播