中國父子搭橡皮艇跨68海浬偷渡來台 測謊通過非刺探軍情

中國籍宋姓男子帶著兒子偷渡來台，在桃園市觀音區海邊上岸。（資料照）

2025/08/16 11:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國籍41歲宋姓男子5月15日帶著17歲的兒子，從中國福建省平潭縣君山鎮海邊，搭乘動力橡皮艇抵達桃園市觀音區海邊，隔天上午向警方求助，因偷渡被逮；桃園地檢署調查時，宋男父子倆通過測謊，2人並非要刺探軍情、也不要宣示主權，桃檢今偵結，已依入出國及移民法案件，將宋男提起公訴；至於宋男的兒子另由少年法庭處理。

桃檢調查，宋男是中國雲南人，平日做工賺錢，宋男父子倆卻天真地以為，來到台灣會有更好的出路，也能讓學習美髮的宋男兒子在台唸書；宋男帶著兒子從雲南到福建後，又在中國的「拼多多」購物網站下單，買到充氣式橡皮艇懸掛馬力船外機的小艇，就跨海約68海浬來台。

5月15日下午5點半左右，宋男父子倆乘著小艇抵達桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，吃過晚餐留在海邊度過1晚後，隔天上午8點多，宋男父子倆因為身上已沒有錢了，才自行前往桃園市政府警察局大園分局觀音分駐所求助，並因偷渡由海巡署北部分署接手偵辦。

桃檢針對宋男父子倆來台目的進行測謊，2人都通過測謊，並非要刺探軍情、也不是要宣示主權，桃檢表示，宋男的行為已違反入出國及移民法「大陸地區人民未經許可，不得進入台灣地區」、「未經許可入國」等規定，已將他提起公訴；另因宋男與未成年的兒子共犯本案，已請求法官依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

宋姓男子在中國「拼多多」購物網站上買到小艇，用來偷渡來台。（擷取自網路）

