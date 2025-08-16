不想壓到貓急閃翻車！台九線花蓮光復段4大3小孩受傷

銀色五人座轎車閃貓，車身打橫躺在台九線大豐社區前路口。（警方提供）

2025/08/16 11:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「突然看到貓衝過馬路，要閃都來不及」！花蓮瑞穗鄉1名鍾姓男子開車載親友出去玩，返家途中經台9線花蓮光復鄉大豐村路段，為了閃貓5人座客車當場打滑翻覆，車上4大3小孩緊急送醫，幸好只有受到擦挫傷。

警方昨天（15日）晚間9點12分接到110報案，台九線、光復鄉大豐村尚德街口發生車輛翻覆，地點距大富派出所南邊只有300多公尺，警方趕到時發現車輛橫躺在台九線南下車道，車輛因為翻滾造成車頂、擋風玻璃破裂，救護車立即將車上4大人3小孩送往台北榮總鳳林分院急救，還好只受擦挫傷。

鳳林警分局大富派出所副所長謝有勝今天說，司機鍾姓男子告訴警方，經過大豐社區前突然有一隻白色貓咪從安全島衝出來，為了閃避加上緊急煞車造成打滑失控，車輛翻覆，上午尚未筆錄，不過鍾姓駕駛酒測值0，駕照正常，肇事原因將調閱行車記錄器以釐清事故。

警方呼籲，臺9線光復鄉路段車流量大，夜間能見度較低，行車時應注意前方狀況及突發事件，避免因緊急閃避而發生意外，切勿超速、疲勞駕駛及超載，並定期檢查車輛狀況，以確保行車安全。

銀色五人座轎車因為急閃貓咪翻車，擋風玻璃、車頂都受損。（警方提供）

銀色五人座轎車因為急閃貓咪翻車，後車箱還有棉被讓小孩休息，但因車禍都被送醫。（警方提供）

車輛行車紀錄器拍到貓咪從安全島突然衝出來過馬路，造成車輛急閃翻車。（警方提供）

