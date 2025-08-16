為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「兩津勘吉」涉網路販毒 雄警化名「哆啦A夢」誘捕藥頭

    高市少年隊員警逮捕涉嫌於網路上販毒的藥頭呂男。（民眾提供）

    高市少年隊員警逮捕涉嫌於網路上販毒的藥頭呂男。（民眾提供）

    2025/08/16 10:26

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市少年警察隊近日發現1名綽號「兩津勘吉」的藥頭利用網路販售毒品K他命，害不少青少年因此染毒，員警因此化名「哆啦A夢」在網上蒐證、跟監，前天（14）日見時機成熟前往逮人，抓到涉嫌販毒的呂姓男子（26歲），並查扣毒品等證物。

    少年隊指出，呂男化名卡通人物正義警察「兩津勘吉」之名，卻在網路上販售3級毒品K他命，員警近期在網路巡邏，過濾少年關懷系統通報資料，發現疑似有青少年在網路上向「兩津勘吉」買毒，因此成立專案小組並以「哆啦A夢」滲透誘捕，發現「兩津勘吉」在岡山區一處租屋處出沒，且經常於深夜駕車外出，出入頻繁，尤其在郊區偏僻小徑與他人短暫會面後，即迅速離開。

    少年警察隊見時機成熟，即報請橋頭地檢署檢察官吳正中指揮偵辦，14日持拘票、搜索票前往呂男租屋處逮人，現場查獲毒品K他命11.7公克及K盤、電子磅秤和空夾鏈袋等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方於呂男身上查獲毒品K他命、K盤、電子磅秤、空夾鏈袋和手機等證物（民眾提供）

    警方於呂男身上查獲毒品K他命、K盤、電子磅秤、空夾鏈袋和手機等證物（民眾提供）

