偷裝GPS監控前妻1年 前夫不甩保護令遭重判

2025/08/16 10:45

〔記者林嘉東／台北報導〕北部一名司機阿勇（化名）與妻子離異後，明知前妻手上有保護令，不得接觸前妻，竟把GPS定位追蹤器偷藏在前妻小貨車上，監控長達1年，發現追蹤器沒電還換了6次電池，直到今年5月間，阿勇突然跳上前妻的車上，嚇得前妻跳車逃離報警，才發現前夫在她的車上偷裝了追蹤器監控她。士林地院依違反家庭暴力防治法、妨害秘密罪，合併重判2年4月徒刑。

判決指出，阿勇與前妻婚後育有1子1女，長期懷疑妻子對他不忠，讓前妻飽受精神虐待之苦，向法院聲請保護令獲准。阿勇收到保護令後，無視保護令規定不能靠近妻子，趁妻子把小貨車停在士林市場路邊時，把GPS定位追蹤器偷藏在車上，監控前妻的行蹤。

今年5月間，阿勇趁接送客人空檔，駕車在小貨車旁埋伏，見前妻上車後，從副駕駛座跳上車後，被控持綠色抹布摀住前妻口鼻，因抹布上沾有不明刺激液體，前妻受刺激後嚇到跳車求救，路人見狀伸援，阿勇才未能得逞。警方獲報在小貨車上找到GPS定位追蹤器，查出阿勇在收到保護令後，趁前妻停在路旁時將定位追蹤器偷裝在小貨車上，時間長達1年，期間發現追蹤器沒電，還跑來換電池6次。前妻憤而向士林地檢署提告。

法官痛斥，阿勇明知前妻手上有保護令，仍安裝定位追蹤器竊錄前妻行蹤時間長達1年，嚴重侵害前妻隱私權，顯見阿勇藐視保護令相關規定，不僅浪費國家投注之大量警政、社政、司法人力資源，更陷家暴受害人於不義，聲請保護令只換來激怒而沒有保護，依阿勇犯家庭暴力防治法、妨害秘密等罪合併判處2年4月徒刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

