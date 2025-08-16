通緝犯偽報「叔叔」身分被警識破 還查獲毒品

廖姓通緝犯騎車上騎樓遇警攔查。（記者邱俊福翻攝）

2025/08/16 09:38

〔記者邱俊福／台北報導〕30歲廖姓通緝犯，上週六晚間騎乘機車行經台北市信義區時，不僅騎上騎樓，還邊騎、邊抽菸，引來轄區信義警分局吳興街派出所巡邏員警上前攔查，過程中，廖嫌一度以偽報「叔叔」證件方式，企圖蒙騙員警過關，但被當場識破，警方並於機車坐墊下查獲依托咪酯煙彈，依法移送檢方偵辦。

警方表示，上週六晚間7時許，員警在轄內巡邏時，發現廖男嘴上叼了一根菸騎機車，直接違規於騎樓下穿梭，立即上前要求下車準備舉發其交通違規，但當員警詢問證件資料時，廖男眼神迴避言詞閃爍，謊報他人證件資料，員警經查詢發現有異，經再次要求，廖男始表達是偽報「叔叔」的資料，願意提供正確的身分證字號。

員警經查詢他提供的證件資料，驚見廖男為傷害通緝犯，馬上依規定對他實施逮捕，隨後又於他機車坐墊下，發現疑似依托咪酯煙彈，經檢驗後確定為二級毒品依托咪酯，全案詢問後，依毒品危害條例及通緝移送地檢署偵辦。

警方呼籲，毒駕不僅嚴重危害自身與他人交通安全，更違反毒品防制條例相關法令，對此違法行為將依法究辦，並持續強化巡邏密度與查緝作為，確保社會治安與市民生命安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

