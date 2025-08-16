20歲男爬高壓電塔拍日落美景觸電亡 律師李怡貞：影音影響超乎預期

謝姓男子爬上高壓電塔想要拍攝日落美景結果觸電身亡。（資料照）

2025/08/16 10:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕20歲謝姓男子近日攀上高壓電塔想拍攝日落美景，卻不慎觸電從高處摔落死亡，對此律師李怡貞感嘆，多次看到危險以身涉險的短影片時，都會提醒女兒是假的，真的不知道為何經過義務教育的20多歲成年人，竟會無法分辨危險性、無腦去攀爬高壓電塔，「時代變化的比我們想像中都快，影音帶來的影響也都超過我們的預期」。

本報日前報導，謝姓男子與20歲尚姓女子14日晚間6時許，前往新北市樹林區大同山觀景台，謝男疑似為拍攝日落風景，攀上高壓電塔卻不慎觸電從高處摔落死亡，尚女用手機拍下男子攀爬高壓電塔的照片，不料竟成為謝男生前的最後身影。

請繼續往下閱讀...

李怡貞昨於臉書粉專「女人大律師李怡貞」表示，「不知道大家有沒有注意到一個新聞，即20歲的男子攀爬上高壓電塔後被電死，其實我第1次看到這個新聞的時候，除了覺得非常不可思議以外，另一個就是直接聯想到女兒常常用平板或手機去刷的短影音，怪奇的影片，都會有類似人身示範危險或災難，但其實是特效影片，看得女兒咯咯笑。」

李怡貞說，她告知女兒說那些影片都是假的，女兒也還不相信。「我真的不知道經過國民義務教育的成年男子，竟然會無腦的去攀爬高壓電塔，到底目的是什麼？吸眼球？IG打卡？否則我真的想不出任何攀爬高壓電塔的必要性，更何況新聞報導女友在電塔下，手機還留有男生最後的遺照，貨真價實的『亡美照』。」

李怡貞指出，高壓電會給人體帶來的影響，印象中國中就已教導過，甚至國小就會教關於插座觸電等意外的注意事項，「所以自己去爬高壓電塔到底是怎麼樣子的意念？我真心不解。」

李怡貞觀察，現在很多孩子都不太常也不太愛看書，都透過視覺或聽覺的語音刺激方式去快速地接收資訊，進而造成沒辦法訓練獨立判斷思考能力。大量的正確與錯誤的輸入交雜，無法分辨。「盲從，媚眾，變成他們的日常。甚至為了出名，流量可以撇開道德的不擇手段。其實從這件事大家真的要好好思考一下我們的下一代究竟面臨的是怎麼樣子的世界。」

李怡貞坦言，常常20多歲，我們以為他們已經成年已經長大，不可能做出這些蠢事，這些蠢事往往都會帶來不可挽回的後果與悲傷，他們終究是做了，甚至因此直接終結自己的青春。「時代變化的比我們想像中都快，影音帶來的影響也都超過我們的預期。大家真的要好好陪伴了解並即時導正自己的孩子。真的不想再看到類似荒謬的事件發生。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法