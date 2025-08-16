為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北市文山區幼兒園驚爆虐童 家長控孩子遭掐脖灌食還塞進櫃子裡......

    文山區某幼兒園驚爆兒虐事件，台北市教育局表示將從嚴辦理。（資料照）

    2025/08/16 09:42

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（16日）有周刊報導，文山區某幼兒園孩子長期遭受兩位老師不當對待，孩子被暴怒猛打、掐脖子灌食，甚至還被塞進櫃子中，傳有8名孩童受害。台北市教育局表示，今年5月接獲陳情，隔天就實地稽查、調閱工作紀錄器，目前本案主要行為人第一時間已離園靜候調查，亦不在其他教育現場任職，後續將依法提送認定委員會調審議，最重終身不得聘任。

    北市教育局：一定依法最重從嚴辦理

    教育局表示，5月至8月已依程序召開18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議，且本案主要行為人第一時間已離園靜候調查，亦不在其他教育現場任職。

    教育局強調，一定依法最重從嚴辦理，倘經調查小組查行為人確有違法情事，將依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」提送北市認定委員會審議，依調查事證認定行為人是否構成教保服務人員條例「終身或1至4年不得被聘任、任用或進用為教保服務人員」的要件，並審其情節最重可罰60萬元罰鍰，並對園所負責人從最重裁罰，必要時並依教保服務人員條例第46條第1項對園所從嚴處分。

    教育局說，北市堅守兒虐零容忍，維護幼兒身心健康發展是教育施政首要目標，任何形式的體罰或不當對待皆不可容忍；後續亦將持續關心幼兒身心狀況，協助提供所需的專業輔導資源與諮詢服務，建構台北市安全安心的教育環境。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

