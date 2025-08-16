女醫師整理前夫遺物 驚覺他竟租「愛的小窩」養護理師當小三

莊姓女醫師整理前夫遺物時才驚覺他婚內出軌醫院護理師還租房當愛的小窩。示意圖。（資料照）

2025/08/16 09:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莊姓女醫師與同為醫師的前夫結婚17年後離婚，前夫於去年7月過世，莊女前往前夫家整理遺物時，意外發現遺物堆裡竟有小三陳姓護理師寫給前夫的分手信，莊女比對一下時間，確認前夫與陳女是婚內出軌，怒告求償100萬元，陳女雖辯稱是等莊女離婚後才交往，但因相關事證都證明她與莊女前夫有染，因此被法官判賠10萬元。

判決指出，莊姓女醫師和前夫結婚17年後，於2017年協議離婚，去年7月，前夫因病過世，莊女到他家協助整理遺物時，意外發現曾與前夫在同一間醫院工作的陳姓護理師的一封信，信中寫到「跟您在一起的這段時間我很開心，您越對我好，只會讓我離不開這個家和這段感情」、「人總有私心希望有人可以陪伴到老，但我不能對您有這樣的要求，您有家庭和小孩，我也不能一直當介入者」、「如今我希望自己能離開您，這樣才能有下一段感情」。

請繼續往下閱讀...

莊女看到信後氣得直發抖，認為自己與前夫離婚都是陳女介入造成，因此向陳女提告求償100萬元。高雄地方法院審理時，陳女辯稱自己在醫院工作時，曾被莊女前夫追求，但她知道對方有家室，且自己當時有男友，一再拒絕追求後，直到莊女和前夫離婚後才交往，並沒有破壞莊女婚姻。

法官傳喚前夫的鄰居作證，鄰居說，她嫁去屏東前，曾跟莊女前夫當了6年鄰居，曾聽聞莊女前夫在外面有不少女朋友，但有一個相較固定的關係，也曾看過他帶異性回家；莊女前夫過世後，她曾去找莊女致意，並把「自己知道的告訴她」，沒想到莊女聽完後大哭，因此推斷莊女應該是不知道前夫在外一直有小三。

法官根據信件內容，推算時間軸，認定陳女與莊女前夫交往時有男友，但莊女前夫仍另租房給陳女住，兩人有逾越朋友、同事份際的交往關係，因此依侵害程度，判陳女應賠10萬元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法