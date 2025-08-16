從國小到大學 台中狼繼父涉連續性侵姊妹10年

台中狼繼父涉性侵害2名女兒長達10年，還拍攝性影像，他與女兒和解，支付第一期賠償金100萬元，二審減刑改判9年。（示意圖）

2025/08/16 09:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位繼父涉嫌自2014年起先後對當時就讀國小的姊妹伸出魔爪長達10年，長女就讀大學時他還是持續惡行，甚至拍攝性侵害過程影片，去年（2024年）他又性侵害就讀高中的次女，不再忍受的次女轉告學校報警，警方於手機查扣的影片與照片成了鐵證，一審認為繼父犯下13項罪名判處徒刑10年10月，他賠償姊妹和解且支付第一期賠償金100萬元，二審減刑改判9年。

判決書指出，這位高職畢業從事空調工作的繼父，2014年起先對就讀國小的長女伸出魔爪，2023年長女已經成年並就讀大學，他又持手機偷拍隱私處，去年（2024年）4月至12月又3度性侵害長女，前後長達10年。

至於次女部分，繼父從2018年起，次女就讀國小時，多次強制猥褻與強制性交，次女就讀國中與高中後仍持續性侵害，2023年於還持手機拍下性侵害過程，2024年4至10月又先後性侵害次女4次，當時就讀高中的次女告知學校通報警方，警方於去年12月7日搜索查扣繼父手機，發現兩女的隱私或性侵影像。

繼父原本否認犯行，台中地院審理時，他才改口坦承惡行，法官依對未滿14歲女子犯強制猥褻、強制性交罪等13項罪名，判處徒刑10年10月。

繼父上訴二審並聲明，他已與女兒和解，已履行第一期賠償金額，也獲得女兒與妻子的諒解，請從輕量刑；，「讓我早一點回去照顧被害人及我的配偶」；高等法院台中分院二審認為，繼父已與女兒和解，且支付第1期賠償共100萬元（和解總金額不詳），並獲得女兒原諒，據此撤銷一審判決，改判9年徒刑，可上訴三審。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

