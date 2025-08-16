為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭40年老字號海產冷凍加工廠傳氨氣外洩 刺鼻味瀰漫漁村

    宜蘭40年海產冷凍加工廠 傳氨氣外洩，刺鼻味瀰漫漁村。（民眾提供）

    宜蘭40年海產冷凍加工廠 傳氨氣外洩，刺鼻味瀰漫漁村。（民眾提供）

    2025/08/16 10:30

    首次上稿：09:04
    更新時間：10:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳1家老字號海產冷凍加工廠，今早7點多傳出疑似氨氣外洩，刺鼻的阿摩尼亞味道瀰漫整個南方澳漁村，消防局獲報派員前往調查，發現是工廠氣體閥脫落導致氣體外洩，已協助止漏，並持續偵測氣體含量，目前暫無影響附近居民安全。

    消防局表示，今早接獲民眾報案，稱有聞到濃厚氨氣，疑似氨氣外洩，隨即派遣南方澳、蘇澳、冬山、馬賽等分隊前往，救災車組抵達現場後，佈水線防護，並通知毒化災事故應變小組到場。

    消防局指出，8點14分已壓制洩漏，並於23分關閉卸氣閥，38分經環境事故處理小組調查，發現是安全閥跳掉，並利用風扇及水霧降低室內濃度，約9點02分檢測室內濃度已下降，無安全疑慮，救災人車返隊。

    消防局指出，今天共計出動水箱車4輛、水庫車1輛、化學車1輛、器材車1輛、救護車2輛及消防人員14名前往救災。

    消防局獲報派員前往調查，發現是工廠氣體閥脫落導致氣體外洩，已協助止漏，並持續偵測氣體含量，目前暫無影響附近居民安全。（民眾提供）

    消防局獲報派員前往調查，發現是工廠氣體閥脫落導致氣體外洩，已協助止漏，並持續偵測氣體含量，目前暫無影響附近居民安全。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播