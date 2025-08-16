宜蘭40年老字號海產冷凍加工廠傳氨氣外洩 刺鼻味瀰漫漁村

宜蘭40年海產冷凍加工廠 傳氨氣外洩，刺鼻味瀰漫漁村。（民眾提供）

2025/08/16 10:30

首次上稿：09:04

更新時間：10:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳1家老字號海產冷凍加工廠，今早7點多傳出疑似氨氣外洩，刺鼻的阿摩尼亞味道瀰漫整個南方澳漁村，消防局獲報派員前往調查，發現是工廠氣體閥脫落導致氣體外洩，已協助止漏，並持續偵測氣體含量，目前暫無影響附近居民安全。

消防局表示，今早接獲民眾報案，稱有聞到濃厚氨氣，疑似氨氣外洩，隨即派遣南方澳、蘇澳、冬山、馬賽等分隊前往，救災車組抵達現場後，佈水線防護，並通知毒化災事故應變小組到場。

消防局指出，8點14分已壓制洩漏，並於23分關閉卸氣閥，38分經環境事故處理小組調查，發現是安全閥跳掉，並利用風扇及水霧降低室內濃度，約9點02分檢測室內濃度已下降，無安全疑慮，救災人車返隊。

消防局指出，今天共計出動水箱車4輛、水庫車1輛、化學車1輛、器材車1輛、救護車2輛及消防人員14名前往救災。

消防局獲報派員前往調查，發現是工廠氣體閥脫落導致氣體外洩，已協助止漏，並持續偵測氣體含量，目前暫無影響附近居民安全。（民眾提供）

