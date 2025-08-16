女神為愛傷神 「備胎」吻眉心安慰差點GG

高雄李姓男子安慰情傷的小愛（化名），親她眉心安慰被告上法院。示意圖（資料照）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子追求心中女神小愛（化名），但小愛有男友，一再拒絕李男，兩人日前在超商偶遇，李男發現小愛偷偷哭泣，經追問後得知小愛因與男友遠距離戀愛身心俱疲，小愛靠在李男肩膀尋求安慰，李男「凍未條」吻她眉心，事後被小愛提告性騷擾罪，但法官還原當時情境，認為是小愛「默許」被親親，因此判李男無罪。

判決指出，家住三民區的李姓男子一直很喜歡住在附近的小愛，但小愛有男朋友，即使李男多次告白被拒，兩人還是一直維持朋友關係；去年1月7日傍晚6點多，李男在住家附近超商偶遇小愛，他看到小愛臉上掛著淚痕，心疼小愛受委屈，於是上前安慰，經了解，得知小愛是因為跟男友遠距離戀愛，身心俱疲才會情緒失控。

李男出言安慰小愛，小愛也把手搭在李男肩膀上尋求安慰，李男見「氣氛到了」，問小愛：「我可以吻你嗎」，小愛沒有回他，只是默默的盯著李男眼睛看，李男認為小愛沒有拒絕，於是低下頭吻她眉心。

隔天，小愛恢復理智後想起自己被李男親吻，她認為李男「趁人之危」偷親她，於是報警提告性騷擾罪。高雄地方法院審理時，李男否認侵犯小愛，辯稱他有得到小愛的許可才親；法官傳喚超商店員作證，店員說，他有看到李男親小愛，也有看到兩人抱在一起。

法官再調閱超商監視器畫面，發現案發時，李男三度以手搭小愛的肩膀，並將她拉近身體，小愛則於過程中曾有二度將頭靠向李男左肩，後來兩人還曾以十指相扣方式向店內其他客人曬恩愛，期間小愛均面露微笑；法官認定，依當時情境及相關事證，應是小愛「默許」李男可以親她，造成李男鼓起勇氣親下去，因此認定罪證不足，判李男無罪，可上訴。

