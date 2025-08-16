為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    大型重機騎士撞違規行人無肇責 法官認超速判賠償金打8折

    大型重機騎士撞上違規穿越馬路的行人，雙雙受傷倒地。（記者彭健禮翻攝）

    大型重機騎士撞上違規穿越馬路的行人，雙雙受傷倒地。（記者彭健禮翻攝）

    2025/08/16 08:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕大型重機騎士撞上從路旁違規併排停放的貨車車頭違規穿越馬路的行人，2人都重傷；車禍鑑定報告認為行人、貨車司機的交通違規行為分別為車禍肇事主因、次因，騎士無肇責。騎士向行人、貨車司機求償醫療、勞動力減損、精神慰撫金等400多萬元，不過法官查出，騎士也有超速行為，判賠金額打8折。

    卓姓男子騎大型重機，於2019年7月27日上午11點多行經苗栗縣三灣鄉市區中正路，撞上突從路旁違規併排停放的貨車車頭冒出要過馬路的王姓女子，2人重傷送醫並互告。苗栗地方法院審理，依交通部車輛行車事故鑑定會鑑定，王女、貨車司機古姓男子的交通違規行為分別為車禍肇事主因、次因，卓男無肇責，依過失傷害罪，各判王女、古男拘役35日、25日。

    卓男另提民事侵權行為損害賠償告訴，對王女、古男求償包括醫療住院、看護、住院期間不能工作、車損、精神慰撫及受傷後遺症所造成的勞動力減損等，共400多萬元。

    法官依卓男所提相關證明，認求償有理，經加以審酌，認卓男得請求賠償之金額為醫療費用6萬3289元、看護費用3萬1200元、受傷無法工作損失1萬9500元、減少勞動力368萬5769元、精神慰撫金12萬元、機車維修費15萬4314元，共計407萬4072元。

    但法官也調查，事故路段速限每小時50公里，並將路段監視器影像委請逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心分析計算，卓男當時行車最低車速約為每小時51.52至57.85公里，有超速情形，綜歸此件車禍應由卓男、古男、王女分別負擔20%、30%、50%之過失責任，判王女、古男應連帶賠償卓男325萬9258元。全案可上訴。

    行人從路旁違規併排停放的貨車（紅圈處）車頭違規穿越馬路，與大型重機發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

    行人從路旁違規併排停放的貨車（紅圈處）車頭違規穿越馬路，與大型重機發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

