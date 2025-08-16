詐欺更生人拍片炫耀「想賺錢可以找我」 司法實務「假和解、騙法官」亂象多

圖為有11項前科的車手，被抓時下跪拭淚，台中地院以「非毫無悔悟之心」輕判11月徒刑。（記者張瑞楨翻攝）

2025/08/16 08:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下多起詐欺案判刑6年5月，今年1月出獄的廖姓更生人，拍片上傳抖音，暢談自己犯罪歷程，他宣稱自己詐騙26人，獲得300多萬元非法所得，法院僅強制扣款7000多元，他是要爭取假釋，才與被害人談和解賠償，「想賺錢可以找我」，引發輿論撻伐，法務部也將針對許多詐欺犯以「假和解」手段，「騙法官」輕判或宣告緩刑之後，隨即拒絕賠償，導致被害人二度傷害的惡劣現象研擬修法，遏止「假和解、騙法官」亂象。

上述「假和解、騙法官」具體案例，包括台東縣蔣姓男子把銀行存摺、提款卡交給詐欺集團，4名被害人損失38萬餘元，蔣男一審時認罪，向被害人承諾賠償損失和解，法官輕判3月徒刑，還宣告緩刑5年；不料，蔣男卻翻臉不認帳，分文未賠且改口不認罪。

曾姓男子2023年於台中市向劉姓被害人詐得55萬元，他全盤否認犯行，台中地院一審依加重詐欺罪判刑1年6月，他趕緊與被害人和解，再拿著和解書上訴二審，他改口坦承犯行並聲明減刑，高等法院台中分院質疑曾男，「賠償不是給被害人的恩賜」，且曾男承諾首期支付5萬元，實際卻只給5000元（一折），賠錢和解是「訴訟策略一環」（假和解、騙法官），沒有減刑餘地而駁回。

台東縣陳姓男子把銀行帳戶交給詐團，導致二名被害人匯款損失115萬元，2名被害人同意陳男只需賠償51萬餘元（約45％）和解，一審也輕判陳男4月徒刑，再宣告緩刑5年，不料，陳男卻分文未付，檢方上訴二審，指陳男是「假和解、騙緩刑」，二審判決撤銷陳男緩刑。

蔡姓男子去年向台中市劉姓婦人詐得237萬元，一審判刑1年4月，他與劉婦和解，再上訴二審宣稱已改過自新，努力賺錢賠償劉婦，聲明減刑輕判，二審卻打臉質疑，蔡男只賠劉婦6000元即食言而肥，不再履行賠償承諾，顯示無積極賠償誠意，駁回上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

許多詐欺車手被抓後，用假和解或懺悔等手段，騙取法官輕判或宣告緩刑，圖為3名便衣警察抓車手，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

