把女老師當性幻想對象 退休男傳訊、盯梢被判刑定讞

退休男子涉嫌騷擾、盯梢女老師，被高雄高分院判刑定讞。（情境照）

2025/08/16 07:36

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市退休男子追求女老師被拒後，涉嫌跑到學校、住處騷擾、盯梢，甚至傳訊把她當作性幻想對象，被高等法院高雄分院依違反跟蹤騷擾防制法，判處易科刑2月定讞。

據了解，被告甲男與被害人A女，均為某協會會員。甲男因對A女有好感，表達仰慕之情，被對方拒絕後，乃於2023年9月間至11月20日止，以傳送訊息、盯梢等方式，涉嫌多次騷擾她。

A女不堪其擾，向警方報案，辦案人員傳喚甲男到案說明後，依違反跟蹤騷擾防制法罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴﹔甲男則辯稱，2人有交情，否認犯行。

高雄地院判處甲有期徒刑2月，如易科罰金，以1000元折算1日，他不服上訴。

高雄高分院調查，甲男跑到學校騷擾，及尾隨A女到澄清湖散步，又前往她住處盯梢，並把名片放在車窗，甚至傳送訊息說：「觀世音菩薩說我倆前世是金童玉女」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」等語，認定構成犯罪，駁回上訴並定讞。

