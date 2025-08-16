兒過逝未滿2月 色公公半夜摸上兒媳床強制猥褻

公公對守寡兒媳起色心，半夜摸上床，對她強制猥褻。（情境照）

2025/08/16 06:52

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名剛經歷喪偶之痛的女子，帶著1歲大的兒子與公公同住，未料，其公公竟對守寡兒媳起色心，半夜摸上她的床，且不顧孫子也在一旁熟睡，對兒媳強制猥褻，在她極力反抗以及用手機錄下罪證，訴警提告，被告辯稱是媳婦主動找他親熱，但法院堪驗手機錄影，認定被告犯行明確，依強制猥褻罪判他徒刑1年，可上訴。

判決指出，被告甲男為A女已逝丈夫之父，A女丈夫於2023年6月間過世，她與年僅1歲之子仍與公公甲男同住，未料甲男於同年8月12日深夜2時許，見媳婦與其子房間睡覺起色心，趁其熟睡不知抗拒之際，以手觸摸其大腿，兒媳驚醒後，以手拉褲頭、屈膝、轉身抵抗等方式予以拒絕，但怕吵醒剛入睡兒子，並未大聲喝斥，僅以手機錄下公公犯行，案發後立即向友人求救，並漏夜帶小孩逃離至友人家求宿。

甲男事後坦承確有撫摸兒媳大腿及親吻臉頰，但否認有何強制猥褻犯行，辯稱：是兒媳主動找他親熱，媳婦沒有不悅也沒有反抗、拒絕。

橋頭地院審理堪驗原告手機影片，認定被告犯行明確，法官痛斥被告本應於其子死後妥善照撫兒媳及年幼之孫子，竟為滿足一己性慾，於其子亡後僅約2月即罔顧人倫，犯後否認犯行，甚至以兒媳主動找其親熱而設詞辯解，造成二度傷害，且迄未與被害人達成和解或調解，依強制猥褻罪判處徒刑1年。

