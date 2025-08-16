為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    海灘驚見童屍腐肉連白骨 警看完現場急拜拜

    台南黃金海岸23天前傳出男童溺失蹤，昨天一位海巡休假陪妻散心時，在沙灘驚見童屍，雙腿腐敗，小腿僅剩白骨，大腿仍殘留腐肉，警方已送驗DNA確認身分。（民眾提供）

    台南黃金海岸23天前傳出男童溺失蹤，昨天一位海巡休假陪妻散心時，在沙灘驚見童屍，雙腿腐敗，小腿僅剩白骨，大腿仍殘留腐肉，警方已送驗DNA確認身分。（民眾提供）

    2025/08/16 06:43

    〔記者王捷／台南報導〕海巡人員休假陪妻看海，昨天意外發現海灘上的孩童屍骨。警方調查，疑與23天前在黃金海岸戲水溺水失蹤的鍾姓男童有關，目前仍待DNA比對確認。警方採證時，發現屍體一雙小腿僅剩白骨，大腿仍有腐肉殘留，難過不忍直視，勤務結束後還到廟裡拜拜替男童祈福，呼籲家長注意戲水安全。

    回顧事件，7月24日仁德國小剛畢業的陳姓、藍姓與鍾姓3名同學相約至南區黃金海岸戲水，3人原本在淺水區，卻因浪勢突然增大，接連被捲離岸。藍童自行上岸，陳童由消防人員救起送醫，唯獨鍾童失蹤。

    直到昨天下午，休假的海巡人員與妻子到黃金海岸看海，竟在岸際發現一具男童屍骨。警方隨即通知家屬到場辨認，並確認屍體所穿的七分褲與失蹤鍾童相符。

    鑑識人員勘驗時，屍體腐敗嚴重，未被衣物覆蓋的小腿僅剩白骨，大腿部分仍可見腐肉，現場氣氛沉重。警員雖不忍直視，仍完成必要程序與記錄，勤務結束後，有警員特地前往附近廟宇點香祈福，盼早逝的孩子安息。

    警方強調，雖然家屬依衣著研判與失蹤的鍾姓男童相符，但仍需等待DNA比對結果才能確認。同時也提醒家長，暑假期間應為孩童規劃合宜娛樂，若至海邊戲水，更須提高警覺，避免憾事發生。

