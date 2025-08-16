中風父靠麵包度日索撫養費 子女：母為魚肚上街乞討

男子早年未盡父責，凄慘晚年討撫養，法官裁定免除子女對父親的撫養義務。（示意圖，記者王捷攝）

2025/08/16 06:11

〔記者王捷／台南報導〕父親中風16年、餐餐靠麵包果腹，請子女給付撫養費，但子女當庭指控父親花天酒地，連母親賣烤香腸的錢都搶走，為讓孩子吃一塊魚肚，母親還得跟鄰居乞討。台南地方法院最後裁定免除子女對父親的撫養義務。

父親自稱超過69歲，以前在當保全，但16年前值勤中風致腦部受損、行動不便，2024年11月又發生車禍，現獨居承租房、10多年沒工作、無積蓄，每月僅領身心障礙補助4100元，還欠成大醫院醫藥費1萬多元，三餐吃麵包，只有週末有愛心便當可以吃。

請繼續往下閱讀...

以2022年台南市平均每人月消費支出21704元，扣除身障補助還差17604元，父親請求子女各月付8802元到他去世為止。

不過經過調解，子女提出反聲請，當庭指控父親年輕時不但缺席、不負擔家計，酒後深夜叫醒孩子起床罰站、以三字經辱罵，對母親動粗屢見不鮮，母親在外擺烤香腸攤維生，賺來的錢還遭父親強行取走，家中入不敷出，常常想要讓子女多吃一塊魚肚，母親還得與街坊鄰居乞討。

子女的陳述即使事隔近30年，仍能明確指出發生的時間，民法第1118條之1規定，父母如果過去對子女不好，像是無故不照顧、虐待或嚴重羞辱，法院可以減少撫養責任，情況很嚴重時，甚至可以完全免除不用撫養。

法院指出，父親雖生活困境，但他在子女未成年期間長期失責，如果這時候再遭求關係疏離的子女承擔父親晚年撫養，顯然不公平，因此駁回父親聲請，免除子女對父親的撫養義務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法