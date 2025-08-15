為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    誰嗆？高雄男PO網控被群警攔查有夠派 警公布密錄器肇事男口出穢言

    鄭男不滿員警執法態度，警方則指鄭男藉故拖延且不斷口出穢言，詢問鄭男個資時，一度還躺在地上（紅圈處）。（民眾提供）

    2025/08/15 23:42

    〔記者許麗娟／高雄報導〕有網友今（15）日在Threads社群平台貼出一則影片，指被高雄苓雅分局成功派出所的警察攔下，不僅態度非常兇，而且叫了很多支援，密錄器也沒開就直接要求搜車，甚至影射台灣不需要「流氓警」。警方晚間公布密錄器，指鄭男（22歲）因與其他車輛發生車禍，員警到場處置，鄭態度不配合，還一度躺坐地上，且不斷口出穢言。

    據網友PO出的影片，員警請他配合處理就能盡快離開，但男子卻反嗆自己都有配合，並反問為何不能躺地上，他想睡一下不行嗎，流浪漢都能躺？過程中不停的罵「靠北」，員警因此大聲要求男子注意，過程中數度要求他移車離開，男子又不斷回嗆公眾場合為何不能在那裡？雙方你來我往，火氣都不小。

    對此，苓雅分局成功所說明，今早11點25分接獲通報車禍，經員警到場了解，為轎車駕駛鄭男（22歲）開車行駛於中山二路往北方向，於青年二路口時，因前方有蔡男（57歲）等候左轉的車輛，鄭男的車輛向右閃避時，碰撞到右側魏男（36歲）駕駛的車輛。

    警方公布當時車禍處置時的密錄器，交通警組員警詢問鄭男相關資料時，鄭男態度不配合，不斷喊熱又藉故拖延，甚至一度躺臥在人行道，員警叫他站起來，卻開始反嗆直說自己都有配合，後續即引發雙方的火爆對話。

    警方表示，鄭男藉故拖延、躺臥地板，且不斷口出穢言，支援警網到場協助並嚴正執法，強勢要求鄭男完成程序並移置車輛離開。

