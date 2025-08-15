8/15今彩539頭獎開2注！800萬獎落桃園、高雄

8月15日開獎的第114000198期今彩539開出2注；第114000079期大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/15 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月15日開獎的第114000198期今彩539開出2注，由桃園市平鎮區東社里龍南路186號1樓「懷恩投注站」及高雄市旗山區中山路4號1樓「第一發彩券行」開出；第114000079期大樂透頭獎則摃龜。

第114000079期大樂透中獎號碼「03、05、07、15、17、47，特別號：34」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得81萬7942元；參獎共35注中獎，每注可得5萬334元；肆獎共81注中獎，每注可得1萬3981元；伍獎共1946注中獎，每注可得2000元；陸獎共2328注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2696注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4709注中獎，每注可得400元。

第114000079期49樂合彩中獎號碼為「03、05、07、15、17、47」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3148注中獎，每注可得1250元。

第114000198期今彩539中獎號碼為「01、05、16、18、26」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共193注中獎，每注可得2萬元；參獎共6342注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2694注中獎，每注可得50元。

第114000198期39樂合彩中獎號碼為「01、05、16、18、26」。四合共開出2注，每注可得21萬2500元；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9645注中獎，每注可得1125元。

第114000198期3星彩中獎號碼為「097」。壹獎共60注中獎，每注可得5000元。

第114000198期4星彩中獎號碼為「8817」。壹獎共28注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

